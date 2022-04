Jelenleg a legdominánsabb a platán, amelynek virágpora közepes-magas mennyiségben van jelen a levegőben.

E növény pollenszórása a korábbi évek tapasztalata alapján intenzív, de nagyon rövid, nagyjából egy hétig tart – írták.

Az ország számos területén megjelentek a pázsitfűfélék pollenjei is. Pollenszórásuk a felmelegedés hatására gyorsan erősödhet és pollenkoncentrációjuk hamar elérheti a tüneteket okozó szintet.

Allergiás tüneteket okozhatnak még a nyír, a tölgy, a juhar, a fűz, a ciprus- és tiszafafélék, valamint a kevésbé jelentős allergének közül az ostorfa, a dió, a gyertyán és a bükk pollenjei is.

Alacsony koncentrációban jelen van még a kőris, a nyár, az éger és a szil virágpora is. Ezeken kívül megjelent a levegőben a fenyőfélék, továbbá a kevésbé jelentős allergénnek számító eperfafélék pollenje is.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg alacsony.

Az NNK arra hívja fel a figyelmet, hogy

a virágporra érzékenyek figyeljenek a megelőzésre és a tünetek enyhítésére, és időben kezdjék meg a szakorvos által javasolt gyógyszeres kezelést.

