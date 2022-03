Erős robbanásokról számoltak be az Ökumenikus Segélyszervezet lembergi (lvovi) humanitárius irodájának munkatársai péntek reggel. Mint elmondták, 6 óra környékén a belvárosból is jól hallatszott a több robbanás, melyek a repülőtér irányából jöttek - közölte a segélyszervezet.



Giuliano Stochino-Weiss, az Ökumenikus Segélyszervezet lembergi humanitárius központjának vezetője elmondta: a több egymást követő robbanás után hatalmas fekete füstfelhő látszott a külvárosból felszállni. A robbanásokat légiriadó előzte meg, így a segélyszervezet munkatársai ez alkalommal is levonultak az óvóhelyre. A szakember hozzátette, hogy őket nem érte semmilyen sérülés, maradnak a városban és folytatják a munkát. Az Ökumenikus Segélyszervezet az ACT Alliance évtizedek óta a térségben dolgozó szervezeteként koordinálja a tagszervezetek összefogásával megvalósuló nemzetközi segélyprogramot.

Kárpátaljával együtt már összesen 5 ukrán régióra terjesztette ki humanitárius segítségnyújtását az Ökumenikus Segélyszervezet Lemberg, Ivano-Frankivszk, Ternopil és Csernyivic központokkal.

Mint ismeretes, az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján is több közösségi szállón és családoknál lakó menekültek élelmezését is segíti. A háború kezdete óta több kamionnyi élelmiszer és higiénés szerekből álló adományt szállított a háború elől menekülő családok ellátása érdekében a határ menti régióba. Eközben folyamatosan működteti segítőpontjait a határ mindkét oldalán, a beregsurányi határátkelő ukrajnai oldalán, illetve a magyarországi Barabás településeken is. Debreceni, miskolci és budapesti intézményeiben krízisszálláshelyeket alakított ki, a fővárosban pedig további szállásokat támogat. A segélyszervezet lembergi humanitárius irodájának munkatársai tevékenyen is segítik a menekültek ellátását a nemzetközi segélyprogram szervezése közben.

Él a segélyszervezet 1353-as adományvonala, melynek hívásával bárki 250 forinttal támogathatja a bajbajutottakat. A segélyszervezet pénzadományokat is fogad a www.segelyszervezet.hu oldalon, illetve az ott feltüntetett 11705008-20464565 számlaszámon is.

Borítóképünkön az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai humanitárius szállítmányt pakolnak Lembergben, fotó: Antti Yrjönen / FCA / Ökumenikus Segélyszervezet