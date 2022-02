A négy-nyolc hónapos, 40-60 kilogrammos, éhes és fáradt kisoroszlánt egy Budvához közeli falu épülőfélben lévő házában találta meg egy rendőr csütörtökön.

Montenegróban a Természetvédelmi Ügynökség engedélyezheti az egzotikus állatok kivitelét, behozatalát, illetve tartását, a most megtalált oroszlánkölyök azonban nem szerepel a nyilvántartásukban, amely arra utal, hogy illegálisan kerülhetett Montenegróba, és már megvásárlása is törvénybe ütközött.

Az illetékesek tájékoztatása szerint

az állat nem kerülhet vissza tulajdonosához, egyelőre biztonságos helyen van, később vagy egy állatkertbe, vagy az eddig még ismeretlen származási helyére kerül vissza.

Montenegróban egyre nagyobb gondot jelent az egzotikus állatok illegális kereskedelme, a közösségi médiában több állatvédő szervezet is folyamatosan közöl felvételeket az országban tartott állatokról, ám a hatóságok eddig még nem tettek komolyabb lépéseket az illegális állatkereskedelem felszámolására.

Darko Saveljic, a Környezetvédelmi Ügynökség képviselője a közszolgálati televízióban beszélt arról, hogy mindennaposak a bejelentések, de ha el is koboznak egy-egy állatot, az illegális kereskedelmi hálózatokat nem tudják felszámolni. Arról is beszélt, hogy az egzotikus állatok gyakran akkor okoznak gondot, amikor felnőnek, tulajdonosaik ugyanis már nem tudják etetni őket, és félnek is tőlük, ilyenkor a hivatalos szervekhez fordulnak, és az államnak kell új lakóhelyet találnia a felnőtt állatoknak a térség valamely állatkertjében.

Borítókép: illusztráció