A következő heteket olvasóink hasonlóképpen tervezik eltölteni, 43 százalékuknál ugyanis a vírus miatt szűk családi körben telik az adventi készülődés. De nem is feltétlenül baj, ha az ünnepi várakozást otthon töltjük azok körében, akiket a legjobban szeretünk.

Az elmúlt másfél év, a digitális oktatás és a home office pedig mindenkinek komoly kiképzést adott az online térben. Így az otthon maradóknak sem kell nélkülözniük a barátok és a távoli rokonok társaságát. Néhány gombnyomással máris minden szívünknek kedves személy megjelenhet a képernyőn, hogy együtt gyújthassuk meg az első gyertyát.

Némi kreativitással pedig további számtalan módon színesíthető a következő néhány hét.

Olvasóink 28 százalékánál koszorú és adventi naptár készül, valamint az egész ház is ünnepi díszbe borul. És ahány ember, annyiféle elképzelés. Ne tartsuk vissza ötleteinket! Emellett pedig akár a koszorú, akár az adventi naptár vagy a díszítés elkészítéséhez van rá szükség, rengeteg ihletet meríthetünk újságokból vagy az internetről.

De azonkívül, hogy otthonunkat felkészítjük az ünnepünkre, ne felejtsünk el magunkra is időt fordítani!

Olvasóink 20 százalékának kifejezetten a lelki felkészülés és az Úr eljövetelére való várakozás a legfontosabb ebben az időszakban. A rohanó világban kiemelten szükség is van rá, hogy a karácsony közeledtével megálljunk, magunkba nézzünk. És annak ellenére, hogy az elmúlt másfél év számos nehézséget tartogatott, érdemes most arra gondolni, miért is vagyunk hálásak az Úrnak.

Mindezek mellett pedig ne feledkezzünk el az adventi időszak ikonikus szereplőiről, a karácsonyi vásárokról, az ünnepi műsorokról és a hangulatos forraltborozásról sem.

Olvasóink 9 százaléka már most biztos benne, hogy valamilyen adventi programra kilátogat a következő hetekben. A kérdés már csak az, mit is választanak. A számtalan lehetőséget látva ugyanis az ember legszívesebben egyszerre lenne ott az összes programon, az ország minden pontján.