A Pannon Egyetem támogatása szerint meteorológiai és levegőminőségi előrejelzések megbízhatóságát javítják a 4 éven át tartó, most záruló, több mint 800 millió forintból megvalósult kutatási program eredményei. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban 819 millió forintból 2017 tavasza és 2021 ősze között folyó kutatásban partnerként az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Pécsi Tudományegyetem is részt vett.

A kutatást indokolta, hogy a Kárpát-medencében a szmog és a köd képződése nem független egymástól, mert a szmog a köd képződésére és tulajdonságaira is jelentős, de nem pontosan ismert hatással van, és fordítva.

A kutatások középpontjában a ködképződéshez vezető folyamatok álltak, a részecskék és a ködöt alkotó vízcseppek közötti kölcsönhatást tanulmányozták a szakemberek. Meteorológiai, éghajlattani és levegőkémiai módszerek együttes alkalmazásával a kutatás során sikerült jelentős előrelépést elérni a ködképződés folyamatának megértésében és modellezésében, létrehozva a veszélyhelyzetek előrejelzésének alkalmazható rendszerét.

A támogatás új eszközök, a köd tulajdonságait mérő speciális műszerek, valamint nagy teljesítményű szuperszámítógép beszerzését is lehetővé tette, amíg a közös kutatómunka egy nemzetközileg is jegyzett multidiszciplináris kiválósági műhely létrejöttét eredményezte. A támogatás segítségével tehát olyan szakmai és informatikai infrastruktúra jött létre, amely hosszabb távon is jelentős szerepet kaphat a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedően fontos meteorológiai és levegőminőségi előrejelzések megbízhatóságának javításában.

