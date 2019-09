14 ejtőernyőst mentett meg a haláltól a magyar pilóta

A szegedi származású, de Németországban dolgozó 31 éves pilóta eddig tisztázatlan okokból zuhant le a gépével, de előtte biztonságosan lejuttatta társait.

A család, a barátok és a repülőstársadalom is egy emberként gyászolja F. Ot­tót. A 31 éves repülővezető-oktató szerdán csapódott a földbe a gépével Németországban, Berlintől mintegy 70 kilométerre. A férfi ejtőernyősöket szállított, a gépen pedig valami hiba történhetett. Bár az ejtőernyősök épségben kijutottak a repülőből, Ottó már tehetetlenül zuhant vele az ugróbázis melletti mezőre. Manőverének köszönhetően azonban tizennégy ember ma is élhet. A helyi rendőrség gőzerővel nyomoz, hogy kiderüljön, pontosan miért kellett lezuhannia Ottó gépének.

Sejthette, hogy zuhanni fog

Ottó aznap egy Cessna 208-as géppel szállt fel, az ejtőernyősöket egy közeli ugróbázisról vitte, ugyanis ejtőernyős-ugrató pilótaként is ténykedett. A géppel minden rendben volt, ám valami gikszer mégis történhetett. A német Abendblatt című lap szerint a repülő a bázis mellé csapódott be a mezőre, az ejtőernyősök pedig még időben elhagyták a gépet.

„Biztosak vagyunk benne, hogy az utolsó pillanatig az ernyősök életét védte. Nem kizárt, hogy a baleset előtt már tudta, zuhanni fog, és próbálta a repülőbázistól messzebb, olyan területre manőverezni a Cessnát, ahol nincsenek emberek” – nyilatkozták a Borsnak Ottó kinti kollégái, akik tette miatt egyértelműen hősként tekintenek a férfira.

„Gyanakszunk arra, hogy valami műszaki hiba történhetett. Biztosak vagyunk benne, úgy próbált manőverezni, hogy olyan helyen tegye le a gépet, ahol senki életét nem veszélyezteti. Ő ilyen volt mindig” – nyilatkozták a magyar pilótáról.

Bár az ernyősök életben maradtak, a német lap hiába kereste fel a bázisukat, nem akartak nyilatkozni a történtek részleteiről. A rendőrség biztosan kihallgatja az ernyősöket és a bázis üzemeltetőjét is a baleset miatt.

Sohasem hibázott tíz év alatt

A szegedi férfi hosszú évek óta dolgozott profi repülőgép-vezetőként és oktatóként. Ejtőernyős-ugrató pilótaként is ténykedett, utolsó repülésekor is éppen ezt tette.

„Kiskora óta a vérében volt a repülés. Tíz éve vezetett gépeket, hat éve hivatásos pilóta volt. Már a Nyíregyházi Főiskolán is ilyen irányba tanult, azután is folyamatosan képezte magát” – mesélte a Borsnak Ottó egyik barátja. – Számára a repülés nem munka, hanem életforma volt, hibátlanul vezetett, nagyon precíz volt, soha nem hibázott. Ezért is érthetetlen, hogyan történhetett ez meg, most is csak ülünk és meredünk magunk elé – mondta a lapnak szomorúan a férfi.

Még ők is csak találgatják, mi történhetett, hiszen a baleset előtt nem sokkal még mosolygós képet osztott meg magáról a fellegekből Ottó az egyik közösségi oldalon. Ottó családja azóta is sokkos állapotban van, édesanyja és barátai azonnal Berlinbe utaztak. „Csak azt tudjuk, hogy azok az ernyősök még épségben földet értek, a mi Ottónk pedig már nem. Ez az egész egy téboly, próbáljuk felfogni a felfoghatatlant” – mondta Ottó egyik rokona.

Lézerrel vakította el a 13 éves lány

Ottót nemhiába tartották rutinos, vészhelyzetben is hidegvérű pilótának. Korábban egy komplett légikatasztrófát került el profizmusának köszönhetően. Az egész országot bejárta a hír 2013-ban, miszerint egy 13 éves kislány egy lézerrel játszadozva elvakított egy pilótát, aki csak rutinjának köszönhetően kerülte el a katasztrófát. A pilóta Ottó volt, aki akkor így nyilatkozott az esetről:

Ha éjszaka repülünk, hozzászokik a szemünk a sötéthez és a műszerfal gyenge fényéhez, ahonnan az információkat nyerjük. Körülbelül ötszáz méter magasan repültünk, amikor ez történt. Teljesen elvakított a lézer zöld fénye, nem láttam a műszereket„ – mesélte a Délmagyarországnak Ottó, aki azt mondta, megeshetett volna, hogy a vakító fénytől nem tudják lehozni a gépet. Neki mégis sikerült, és a terület feletti körözéssel próbált kikerülni a lézersugár alól.

”Sosem veszélyeztetett volna embereket, most, az utolsó perceiben sem tette„ – mondta a Borsnak egy barátja.