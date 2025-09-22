3 órája
Táppénz változások 2025-ben: minden tudnivaló egy helyen
Az idei év több ponton átírta a szabályokat. Miközben fontos tisztában lenni azzal, hogy a táppénz változások 2025-ben mik is voltak, azt se feledjük el, hogy a fogalmakata is érdemes tisztázni. Mi a különbség például a táppénz és a betegszabadság között? Mennyit nyom a latba a biztosítási jogviszony? Kinek jár 100 százalékos táppénz? Egyáltlaán, mennyi idei jár? Mindez kiderül cikkünkből.
A táppénz változások 2025-ben olyan új előírásokat hoztak, amelyek alapjaiban változtatják meg, ki, meddig és mennyi pénzt kaphat betegség idején. Sokan most döbbennek rá, hogy a megszokott biztonság már nem ugyanaz, mint korábban. A minap dr. Csák Ferenc háziorvossal már körbejártuk a témát, most pedig összefoglaljuk a legfontosabb változásokat, tudnivalókat a témában, így például azt, hogy mi a különbség a táppénz és a beteszabadság között, mennyit számít a biztosítási jogviszony, de táppénz kalkulátorral is segítünk, hogy tudják olvasóink: milyen összegre lehetnek jogosultak.
Táppénz változások 2025 - szigorúbb határok
A legnagyobb fordulat, hogy egy biztosítási jogviszonyban legfeljebb egy évig járhat táppénz. Vagyis a támogatás 12 hónap után akkor is megszűnik, ha még nem gyógyult meg valaki teljesen. A kemma.hu korábbi cikkében dr. Csák Ferenc háziorvossal arról is beszéltünk, hogy nemcsak az számít, mennyi ideig tart a betegség, hanem az is, mennyi biztosítási idő áll valaki mögött: aki rövidebb ideje dolgozik, az kevesebb támogatásra számíthat, míg a hosszabb munkaviszonnyal, egészen pontosan hosszabb biztosítási jogviszonnyal rendelkezők valamivel kedvezőbb helyzetben vannak.
Táppénz kalkulátor: mennyi pénzt kaphatsz betegség idején?
A táppénz összege több tényezőtől függ, és korántsem egységes.
- Legalább 2 év =730 nap) folyamatos biztosítás esetén az ellátás az átlagkereset 60 százaléka.
- Rövidebb biztosítási idővel csupán 50 százalék jár.
- Vannak különleges helyzetek, például üzemi baleset, amikor akár 100 százalék is kapható.
Mindezek a táppénz kódokból is levezethetőek, amelyekről korábban már írtunk. És hogy mennyi lehet az összege maxim a tápénznek? Mivel a minimálbérből számítják ki a plafont, így a táppénz 2025-ben maximum napi 19 ezer 387 forint lehet (mivel a minimálbér 290 ezer 800 forint, és a táppénz napi összege legfeljebb a minimálbér duplájának egyharmincada lehet), akkor is, ha ennél többet keres az ember. Ezzel az összeggel táppénz kalkulátor nélkül is kiszámítható, mennyit kap az ember.
Ugyanakkor, ahogy az Államkincstár is kiemeli: a pályakezdő fiatalok érdekeit szolgálja az a rendelkezés, amely szerint a folyamatos biztosítás tartamára tekintet nélkül táppénz jár annak, aki 18 éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik, és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított. H apedig táppénz alatt tölti be a 18-at, akkor a folyamatos biztosításának tartamára tekintet nélkül jogosult táppénzre, legfeljebb azonban 1 évre. Azt is megmutattok, mire számíthatnak a vállalkozók, ugyanis ők is elmehetnek táppénzre.
Mire figyelj 2025-ben?
A táppénz változások miatt mindenkinek érdemes tisztában lennie a jogosultságával. Nem mindegy:
- mennyi biztosítási idő áll mögötted,
- mekkora összegre vagy jogosult,
- meddig tart a táppénz.
Aki előre képbe kerül, azt nem érheti hidegzuhany, amikor a legnagyobb szüksége lenne a támogatásra.
Betegszabadság vagy táppénz - sokan összekeverik
Kevesen tudják, de az első 15 nap valójában még nem táppénz, hanem betegszabadság, amelyet a munkáltató fizet 70 százalékos távolléti díjjal. Csak ezután lép be az állam, és innen kezdve beszélhetünk tényleges táppénzről. A történet azonban itt sem mindig egyszerű: a kezelőorvos igazolása mellett a felülvizsgáló főorvos döntése is mérvadó lehet, aki bármikor közbeszólhat. Ha pedig valaki nem jelenik meg a kötelező vizsgálatokon, vagy nem tartja be az előírt kezelést, könnyen elveszítheti a jogosultságát - és vele együtt a pénzét is.
Egy biztos: aki nem figyel a táppénz változások új szabályaira, annak a betegség nemcsak egészségügyi, hanem komoly pénzügyi teher is lehet.
Meglepő, meddig írhat ki táppénzre az orvos – ismerd meg a szabályokat