Táppénz változások 2025-ben: minden tudnivaló egy helyen

A táppénz változások 2025-ben olyan új előírásokat hoztak, amelyek alapjaiban változtatják meg, ki, meddig és mennyi pénzt kaphat betegség idején. Sokan most döbbennek rá, hogy a megszokott biztonság már nem ugyanaz, mint korábban. A minap dr. Csák Ferenc háziorvossal már körbejártuk a témát, most pedig összefoglaljuk a legfontosabb változásokat, tudnivalókat a témában, így például azt, hogy mi a különbség a táppénz és a beteszabadság között, mennyit számít a biztosítási jogviszony, de táppénz kalkulátorral is segítünk, hogy tudják olvasóink: milyen összegre lehetnek jogosultak.

Táppénz változások 2025 - az összeg a jövedelmen és a biztosítási időn múlik

Forrás: illusztáció / pexels.hu

Táppénz változások 2025 - szigorúbb határok

A legnagyobb fordulat, hogy egy biztosítási jogviszonyban legfeljebb egy évig járhat táppénz. Vagyis a támogatás 12 hónap után akkor is megszűnik, ha még nem gyógyult meg valaki teljesen. A kemma.hu korábbi cikkében dr. Csák Ferenc háziorvossal arról is beszéltünk, hogy nemcsak az számít, mennyi ideig tart a betegség, hanem az is, mennyi biztosítási idő áll valaki mögött: aki rövidebb ideje dolgozik, az kevesebb támogatásra számíthat, míg a hosszabb munkaviszonnyal, egészen pontosan hosszabb biztosítási jogviszonnyal rendelkezők valamivel kedvezőbb helyzetben vannak.

Táppénz kalkulátor: mennyi pénzt kaphatsz betegség idején?

A táppénz összege több tényezőtől függ, és korántsem egységes.

Legalább 2 év =730 nap) folyamatos biztosítás esetén az ellátás az átlagkereset 60 százaléka .

. Rövidebb biztosítási idővel csupán 50 százalék jár.

jár. Vannak különleges helyzetek, például üzemi baleset, amikor akár 100 százalék is kapható.

Mindezek a táppénz kódokból is levezethetőek, amelyekről korábban már írtunk. És hogy mennyi lehet az összege maxim a tápénznek? Mivel a minimálbérből számítják ki a plafont, így a táppénz 2025-ben maximum napi 19 ezer 387 forint lehet (mivel a minimálbér 290 ezer 800 forint, és a táppénz napi összege legfeljebb a minimálbér duplájának egyharmincada lehet), akkor is, ha ennél többet keres az ember. Ezzel az összeggel táppénz kalkulátor nélkül is kiszámítható, mennyit kap az ember.