Egészség

1 órája

Nem minden nátha ártalmatlan - egyes fertőzések életveszélyessé válhatnak

A panaszok könnyen összekeverhetők más betegségekkel, ezért a pontos diagnózis elengedhetetlen. A tatabányai Szent Borbála Kórház kisokosa szerint a fertőzés tünetei több laborvizsgálattal együtt segíthetnek feltárni, hogy vírusos vagy bakteriális kórokozó áll-e a háttérben - ez pedig kulcsfontosságú a kezelésben.

Sabjanics-Somlai Petra

A láz, a hidegrázás, a torokfájás vagy a levertség szinte mindenkinél előfordult már. Sokan legyintenek rá, és otthon próbálják kiheverni, de a tatabányai Szent Borbála Kórház útmutatója figyelmeztet: a fertőzés tünetei mögött gyakran nem egyszerű nátha áll. Előfordulhat, hogy bakteriális eredetű megbetegedésről van szó, ami antibiotikumot igényel, míg más esetekben egy vírus támadja a szervezetet - és ilyenkor teljesen más a kezelési mód.

fertőzés tünetei
A fertőzés tünetei könnyen összetéveszthetők más betegségekkel
Forrás: Pexels/Illusztráció

A fertőzés tünetei félrevezetők lehetnek - más állhat a háttérben

A Szent Borbála Kórház kisokosa szerint a fertőzés gyanúját mindig komolyan kell venni. Nem ritka, hogy több vizsgálat együttesen ad pontos képet: szerológia mutatja ki a kórokozót, a vérkép felfedi a gyulladást, a mikrobiológiai tesztek pedig célzottan azonosítják a veszély forrását.

  • A szerológiai vizsgálat kimutatja, hogy egy kórokozó jelen van-e a szervezetben.
  • A vérkép felfedi a gyulladás jeleit, segít elkülöníteni a vírusos és bakteriális folyamatokat.
  • A mikrobiológiai tesztek célzottan azonosítják a fertőző kórokozót.

Halálos következmények is lehetnek - ne vedd félvállról a tüneteket

Tatabányán több esetben is felmerült a fertőzésveszély, például elhagyott injekciós tűk miatt. Ezek az események emlékeztetnek arra: a jeleket sosem szabad félvállról venni; egy látszólag ártalmatlan panasz mögött is komoly kórokozó bújhat meg.

Praktikus tippek, ha fertőzésre gyanakszol

- Ne kapkodj antibiotikum után - vírusra teljesen hatástalan.
- Írd fel, mióta tartanak a panaszaid, és mennyire erősek - ez sokat segít az orvosnak.
- Ha lázas vagy köhögsz, maradj otthon -  ne add tovább a betegséget.
- Fogyassz sok folyadékot és pótold a vitaminokat - így erősíted az immunrendszert.

Vészjelző jelek - amikor a banálisnak tűnő panasz veszélyt rejt

Egy enyhe köhögés vagy hőemelkedés is megtévesztő lehet. Az intő jelek akár néhány nap alatt súlyos állapottá válhatnak, ha nem derül ki időben, mi áll a háttérben. A kórház kisokosa kiemeli: a laborvizsgálat segít gyorsan eldönteni, vírus vagy baktérium okozza a bajt, és milyen kezelés szükséges.

bakteriális fertőzés tünetei
Vírus és baktérium másként támad - a laborvizsgálat döntő fontosságú
Forrás: pexels/Illusztráció

Vírus vagy baktérium - honnan tudod, melyik támad?

Sokan legyintenek a lázra vagy a köhögésre, pedig nem mindegy, hogy vírus vagy baktérium okozza a bajt. A kettő között van néhány árulkodó különbség:

  • Vírusfertőzés gyakran hirtelen csap le: torokfájás, izomfájdalom, levertség, orrfolyás, majd gyorsan terjed a családban is. Antibiotikum ilyenkor teljesen hatástalan.
  • Bakteriális fertőzés alattomosabban indul, de a tünetek nem múlnak maguktól: magas láz, gennyes köpet vagy torokváladék, erősödő fájdalom jellemzi. Itt az antibiotikum valóban életmentő lehet.

Laborvizsgálatok: erre jók a különböző tesztek

  • Hónapok óta tartó állandó fáradtság? Hirtelen felszaladt néhány kiló, hullani kezdett a haj? Ezek a tünetek gyakran a pajzsmirigy működésének zavarára utalnak.
  • Sokan elintézik egy vállrándítással, ha hetek óta tüsszögnek vagy köhögnek, pedig a panaszok hátterében gyakran nem egyszerű megfázás, hanem allergia áll. Így derül ki a különbség.

Egy biztos: a tested nem véletlenül küldi a vészjeleket. Ne várd meg, amíg az apró panaszok felerősödnek - időben kell lépni, hogy elkerüld a nagyobb bajt. A megelőzés pedig egyszerűbb, mint hinnéd: rendszeres kézmosás, alapvető higiénia és az immunrendszer támogatása sokszor elegendő ahhoz, hogy a fertőzések elkerüljenek.

 

