Mukica szerint simán meg lehet élni manapság az e-sportból

Streamerek és cosplayerek, ők a Zelenik testvérek, akik a Megyék Csatája League of Legends versenyében bukkantak fel.

Bátran kijelenthető, hogy Zelenik Regina és Renáta a legnépszerűbb streamer ikerpár Magyarországon. A testvérek folyamatosan szórakoztatják a nézőiket változatos tartalmakkal, de elsősorban a League of Legends streamek, valamint a cosplayezés miatt lettek igazán népszerűek.

A Megyék Csatája – Országos E-sport Versenyén többször találkozhattok majd a testvérpárral, akik közül Reni mesélt az eddigi gaminggel és e-sporttal kapcsolatos tapasztalataikról.

Hány évesen ismerkedtél meg a gaming világgal, és mi volt az első videójáték, ami igazán beszippantott?

Idejét se tudom, hogy mikor ismerkedtem meg a gaming világával. Apukám mindig is szerette a konzolokat, de amire a leginkább emlékszem, hogy beszippantott, az a Spyro volt. A játék lényege, hogy egy sárkánnyal mászkálj egy pályán – amolyan tipikus régi játék. Tisztán megvan bennem, hogy amikor először kijátszottuk, sírva hívtuk fel aput, hogy nincs több játék!

Voltak-e olyan meghatározó élményeid a videójátékokkal kapcsolatban, amikre most is boldogan emlékszel vissza?

Nagyon sok barátomat köszönhetem a videójátékoknak. Nagyon sokukat ennek köszönhetően ismerhettem meg, ezek mind több éves barátságok, valamint Regi a vőlegényét is a gaming világnak köszönheti. Egyszer sikerült Katowicébe is kijutnunk cosplayesként, hatalmas élmény volt számomra!

Gondolkoztál-e azon valaha, hogy profi e-sportolóként keresed meg a kenyérre valót?

Profiként soha nem gondoltam magamra, bár csapatokban gyakran vettem részt. Ezek többnyire hamar felbomlottak, ettől függetlenül imádtam minden percét. Versenyen is többször vettem részt, anno egy 1v1 bajnokságot is sikerült megnyernem, ami után nagyon büszke voltam magamra. Sajnálatos, de nem a profi e-sport világában képzelem el a jövőben.

Mi a legnehezebb dolga egy streamernek ma Magyarországon?

Nagyon nehéz befutni. Szerintem szinte lehetetlen is manapság – vagy nagyon különlegesnek kell lenned, vagy nagyon különlegesnek. A legjobb az lehet, ha valaki ezt komolyan gondolja, nem adja fel. Sajnos sokszor lányként is komoly megpróbáltatás a streamer élet, hiszen a támadások ellenünk sokrétűek. Szerencsére mi már megtanultuk az ilyesmit a helyén kezelni!

Mennyiben határozza meg az életmódod az, hogy a nap 24 órájából jelentős mennyiséget töltesz a képernyők előtt?

Elég nehéz ennyi időt a gép előtt tölteni, ugyanis a hétköznapi munkámat is a gép előtt görnyedve töltöm, ráadásul a munka utáni streamelés is rengeteg időt vesz el. A szabadidőmben próbálok sok edzést és sétát is belevinni a napjaimba, hogy ne csak a gép előtt üljek a nap 24 órájában.

Voltak-e olyan pillanatok, amikor fontolgattad, hogy abbahagyod a tartalomgyártást?

Igen, többször is volt már rá példa. Egy nagyobb kihagyás után visszatértünk és már nem ugyanaz a nézőszám fogadott minket, mint korábban, azt hatalmas csalódásként éltük meg. Számunkra ez jelenleg hobbi, nem pedig megélhetés, ezért ameddig élvezzük, addig nem fogjuk abbahagyni!

Szerinted ma Magyarországon meg lehet-e élni kizárólag e-sportból?

Szerintem igen, simán meg lehet élni manapság e-sportból. Profi e-sportoló ismerősöm ugyan nincs, viszont a streamerek (ha ez is hívható e-sportnak) már idehaza is nagyon jól meg tudnak élni a játékból. Nekünk is nagy álmunk, hogy egyszer ezzel keressük a kenyerünk!

