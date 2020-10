Gól közben fújta le a bíró a meccset

A legutóbbi 3 torna győztese Chris_Maj búcsúzott a rangadó után, és összejött egy olyan meccs is, ahol a bíró a gólszerzés közben fújta le a mérkőzést és így esett ki valaki. Íme a harmadik nap eredményei.

Elindultak a megyei döntők küzdelmei a Megyék Csatája tornán, és a PS4-es mezőny második, egyben a megyei döntők harmadik napján néhány könnyed győzelem mellett nagyszerű és szoros párharcokat, na meg igazi drámát is lehetett látni.

Budapest

JordanBeast15 1:2 Chris Maj

Chris Maj 1:4 JordanBeast15

Az első selejtező alatt már találkoztak, és akkor szintén az eSport Szombathely játékosának, Jordán Beninek sikerült nyernie, és ez most sem volt másként. Annak ellenére, hogy egy nagyon kiélezett küzdelmet hozott az első felvonás, ahol Krisz végül nyerni tudott jobb játékának és a 85. percben szerzett góljának köszönhetően. A második meccs mégis simára sikeredett. Beninek gyakorlatilag minden bejött, míg az MTK játékosának most nem működött a Ronaldóval fémjelzett Kashiva Reysol japán csapat.

Továbbjutó: JordanBeast15 5:3-as gólkülönbséggel

Szabolcs Szatmár-Bereg

Zozy1990 2:1 rldesingz

rldesingz 2:3 Zozy1990

Szoros mérkőzéseket vívott egymással a két fél, és ez nem csak a gólok számában mutatkozott meg, hiszen mezőnyben is egyenrangúak voltak, illetve mindkét oldalon helyzeteket dolgoztak ki. Az első találkozón egy védelmi hibának a kihasználása döntött Zozy javára a 65. percben. A visszavágón aztán felpörögtek az események és egyre másra estek a gólok, míg végül a Honvéd e-sportolója, Zozy 2:1-es hátrányból állt fel és fordította meg a párharcot.

Továbbjutó: Zozy1990 5:3-as gólkülönbséggel

Borsod-Abaúj-Zemplén

Peti_01hero- 4:0 beleslevi

beleslevi 1:2 Peti_01hero-

A DVTK fiatal titánja, Peti, aki már korábban több versenyen is megfordult, valamint bizonyította tehetségét, most sem bízta a véletlenre, hiszen remek játékkal és szenzációs helyzetkihasználásával könnyedén nyerte meg a találkozókat.

Továbbjutó: Peti_01hero- 6:1-es gólkülönbséggel

Jász-Nagykun-Szolnok

tooFrez_x10 1:2 Ter-_-dei04

Ter-_-dei04 1:3 tooFrez_x10

Egy másik MTK-s játékosnak, tooFreznek is bizony meggyűlt a baja a továbbjutással. A Pro Clubsban vitézkedő fiatalember, aki egyre inkább 1v1-es babérokra tör bizony beleszaladt egy vereségbe az első meccsen. Terdei már kettővel is vezetett, és gyakorlatilag uralta a találkozót, azonban a 91. percben a félpályán történt bedobás után tooFrez még el tudta juttatni a labdát az ellenfele kapujáig és egy kiugratás révén szépíteni tudott. Aztán a visszavágón már könnyebben ment a játék, hiszen 60 perc alatt három gólig jutott és erre csak egyszer tudott válaszolni Terdei, így nem maradt esélye a győzelemre.

Továbbjutó: tooFrez_x10 4:3-as gólkülönbséggel

Békés

huni0605 3:1 picsuu_Hun

picsuu_Hun 1:1 huni0605

Huni nagyon magabiztosan futballozott már az első találkozón is, és bár az elején egy gyors gólváltás történt, a második félidőben kétszer is mattolni tudta picsuut, aki a visszavágón aztán még vezetett is, de minden erőfeszítése ellenére is csak egy döntetlent tudott kihozni a Chelsea-t irányítva. Huninak több nagy lehetősége is volt, de egyetlen találatot jegyzett csak, ami bőven elegendőnek bizonyult a sikerhez.

Továbbjutó: huni0605 4:2-es gólkülönbséggel

Győr-Moson-Sopron

Szkuuu 2:3 Leves

Leves 1:2 Szkuuu

Nagyot meccseltek a felek, az egyik legkiegyensúlyozottabb párharcot mutatták be a harmadik napon. Az első mérkőzésen egészen a 85. percig vezetett Szkuuu, aztán a magyar válogatottal kiálló Levesnek két akcióból is sikerült gólt elérnie. Előbb a 85. majd a 90. percben is betalált és ezzel nagyon fontos győzelmet aratott, valamint szép számú idegenbeli találatot is jegyzett. A visszavágón Szkuuu igyekezett felzárkózni, és 50 perc alatt kettőt vágva a kiesés szélére sodorta ellenfelét, a 73. percben viszont egy nagyszerű passzjáték végén becselezte magát a tizenhatoson belülre Leves és belőtte a szépítő gólt, ami összesítettben döntetlenre módosította az állást. A több idegenbeli gól miatt azonban így ő jutott tovább.

Továbbjutó Leves 4:4 után több idegenben lőtt góllal

Fejér

Brandt_x 4:1 Savaz_Trappii

Savaz_Trappii 2:4 Brandt_x

Brandt a Leicester Cityt vezette győzelemre, és mindkét meccsen viszonylag könnyed győzelmeket aratott. Bár a visszavágón a 50. percig egész kiegyenlített volt a játék képe, és az 1:1-es állás is erről tanúskodott, de aztán újra beindult a henger, és itt sem állt meg 4 előtt Brandt, aki megérdemelten jutott tovább a csoportkörbe.

Továbbjutó Brandt_x 8:3-as gólkülönbséggel

Vas

konyeadam 2:0 catomio97

catomio97 5:2 konyeadam

A megyei döntők legdrámaibb párosítását lehetett látni, mikor ők ketten pályára léptek. Ádám egy magabiztos kétgólos előnnyel várhatta a visszavágót, és nem is nagyon kellett aggódnia a játék képét látván, azonban catomio elképesztő módon megtáltosodott. Az első félidőben a visszavágón 30 percig mindössze 1-1 találatot jegyeztek a felek, után viszont catomio belelendült és egyre-másra lövöldözni kezdte a gólokat. Már 4:1-re is vezetett, amikor a 74. percben egy cselsorozat végén újra szépített és ezzel visszatértek a reményei. Catomio erre válaszul újra megzörgette a hálóját belülről és újra ő állt továbbjutásra. A 92. percben aztán jött az elképesztő dráma, ugyanis Ádám jobb oldalról be tudta vinni az ellenfele tizenhatosára a labdát, majd visszapasszolta az ötös sarkánál álló csatárának és a kapuba bombázott. Igen ám, csakhogy a lövés előtti pillanatokban lefújta a játékvezető a találkozót, megfosztva Ádámot a továbbjutástól, ugyanis ha megadja azt a találatot, akkor idegenben lőtt gólokkal ő képviselhette volna a megyéjét.

Továbbjutó catomio97 5:4-es gólkülönbséggel

Zala

GrislyJam22 4:0 Adás

Adás 0:4 GrislyJam22

A DVSC játékosa tényleg esélyt sem hagyott ellenfelének, és mindkét meccsen nagyon magabiztos sikert aratott. Ő volt ezen a napon az egyetlen, aki még csak gólt sem kapva hozta le a két találkozót.

Továbbjutó GrislyJam22 8:0-ás gólkülönbséggel

Veszprém

Darksmoke19989 3:1 Mat1ZJee

Mat1ZJee 0:1 Darksmoke19989

Továbbjutó Darksmoke19989 4:1-es gólkülönbséggel

A későre járó időpont hatására kicsit mindkét játékosa fáradtabban játszott már, ennek ellenére egész aktívak voltak a felek mindkét mérkőzésen. Darksmoke kétszer is legyőzte már ellenfelét a selejtezőben, és ezt a formáját át tudta örökíteni a döntőre is. Bár szoros meccseket vívtak, de nagyjából az első találkozón mégis eldőlt az, hogy harmadjára is meglesz a siker, majd egy egygólos győzelemmel ezt végleg be is biztosította.

Ne feledjétek ma is lesz közvetítés a Megyék Csatája Facebook oldalán, és most újabb megyék képviselői küzdenek meg egymással, ráadásul újra a PS4-eseké a főszerep. Íme a menetrend: