cristijAn: a FIFA számomra egy észjáték is egyben

Sütő Krisztián már 8 éve foglalkozik FIFA-videók gyártásával, emellett aktívan streamel Twitchen egyre nagyobb közönség előtt. A Megyék Csatája FIFA 21 versenyén többször találkozhattok majd vele, addig is ismerjétek meg közelebbről cristijAnt!

Hány évesen ismerkedtél meg a gaming világgal, és mi volt az első videójáték, ami igazán beszippantott?

Minden elég fiatalon kezdődött, először 6 éves koromban játszottam a sárga kazettás Nintendón majd később számítógépen játszottam különböző játékokkal, de a FIFA ami meghatározó lett az életemben, hiszen mint sok más gyereknek nekem is sokat jelentett a labdarúgás.

Voltak-e olyan meghatározó élményeid a videójátékokkal kapcsolatban, amikre most is boldogan emlékszel vissza?

Az évek alatt rengeteg élménnyel gazdagodtam. Mindig is az érdekelt, hogy az emberek jól érezzék magukat, szórakoztatni tudjam őket, iíy kitaláltuk hogy a 2017-es PLAYIT-n lehet ellenem FIFA-zni. Rengetegen jöttek oda, aznap lejátszottam legalább 50-100 FIFA mérkőzést amikor is egy kisfiú lépett oda az apukájával, hogy szeretne kihívni egy mérkőzésre. A célom mindenképp az volt, hogy a kisfiú nyerje meg a mérkőzést mert a kezdőrúgás előtt láttam hogy az apukája mögöttem áll egy videokamerával és rögzíti a pillanatot. Minden a terv szerint alakult, elvesztettem a mérkőzést de ami ezután következett az volt az eddigi legboldogabb pillanat. A kisfiú felállt a székből, kezet fogott velem majd odament az apukájához, elsírta magát és a következőket mondta:

„Apa, ez volt életem legszebb napja”.

Azt hiszem ettől fogva nekem is ez lett a legszebb nap.

Gondolkoztál-e azon valaha, hogy profi e-sportolóként keresed meg a kenyérre valót?

Akik néznek, pontosan tudják hogy nem a higgadtságomról vagyok híres, így ezt a vonalat már a kezdetek-kezdetén elvetettem. Sokan azt gondolják, hogy a FIFA különbözik a többi e-sport játéktól és bőven elég ha csak sokat játszol egy adott szériával vagy épp iszonyatos pénzeket költesz az Ultimate Teamben. Ez nem teljesen van így. Sok más e-sport játékban lehetőséged van egy adott hibát kijavítani a következő körben, azonban ez a FIFA játékok során nem lehetséges. Míg más játékban órákig játszol és van lehetőséged javítani egy kis hibádat, itt mindösszesen 12 perced van megmutatni azt, hogy a lehető leghiggadtabb tudsz lenni a mérkőzésen, minden egyes passznak kulcsfontosságú szerepe van. A FIFA számomra egy észjáték is egyben. Ha nem tudsz megfelelően gondolkodni és tényleg higgadt maradni, esélyed sincs profi e-sportolónak lenni. Szerintem Magyarországon rendkívül kevés embernek vannak olyan adottságai, hogy egy adott szituációban is nyugodt tud maradni. Nagyon fontos az, hogy rengeteget játssz a játékkal és kiismerd minden mozzanatát de ez önmagában nem elég. Motiváltnak, higgadtnak, sikerre éhesnek kell lenned amellett, hogy használod az eszed is a játékban.

Mi a legnehezebb dolga egy streamernek ma Magyarországon?

Számomra mindenképp az, hogy a megfelelő minőséget és szórakozást vigyem bele minden egyes élő adásba. Minden embernek több oldala van. A hétköznapokban teljesen máshogy viselkedem mint a kamera előtt, sokkal érettebb vagyok. Sokszor érkezik meg egy olyan néző az élő adásra vagy a videó alatti komment szekcióba, aki régen látott tőlem egy videót és beírja, hogy: „Krisztián már nem vagy olyan mint régen.” Ezeket elfogadtatni a nézőkkel a legnehezebb. Senki sem olyan már mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Mindannyian felnövünk, változunk, érettebbek leszünk de ez nem azt jelenti, hogy egy ember már nem szórakoztató többé. Igyekszem a lehető legtöbb viccet belevinni az élő adásokba, ami sokak szerint már túlságosan szókimondó, de én ezt inkább őszintének mondanám. Szerintem minden streamernek vannak olyan élethelyzetei, streamen kivüli történései amik kihatással vannak az adott napjára. Mi is emberek vagyunk. Ezeket kell megpróbálni kizárni ami sokszor rendkívül megterhelő, hiszen a néző azért jön egy adott élő adásra, hogy szórakozzon, nevessen amit egy adott streamernek kötelessége elérni.

Mennyiben határozza meg az életmódod az, hogy a nap 24 órájából jelentős mennyiséget töltesz a képernyők előtt?

Sokszor szokták mondani, hogy az ülőmunka csendes gyilkos. Ellentétben a fiatalabbik énemmel most már az egészséges életmódra próbálok törekedni. Amikor 18 évesen abbahagytam a labdarúgást akkor gondoltam rá, hogy elkezdek videókat gyártani.Emlékszem, amikor elkezdtem a videók gyártását mindösszesen 43 kiló voltam (jelenleg 83 kg vagyok), egész nap a számítógép előtt ültem, napi kétszer étkeztem ami mostanra megváltozott. Teljesen egészségesen táplálkozom, egy hétköznapi embernek már-már beteges lehet de grammra pontosan lemérem minden étkezésem és külön figyelek a megfelelő fehérje-szénhidrát és zsír bevitelre is. Közel 8 éve heti szinten minimum 5 alkalommal járok el konditerembe, amely rendkívül jó hatással van rám. Remek napindító számomra. Minden nézőmet arra próbálom ösztönözni, hogy találja meg a megfelelő egyensúlyt a számítógépes játékok (e-sport) és a valódi sport között. Legyen szó labdarúgásról, kézilabdáról, konditeremben végzett edzésről, egy idő után a tested biztos meg fogja hálálni azt, ha foglalkozol vele és megfelelően táplálkozol. Ettől függetlenül mivel ez egy ilyen munka, sokszor napi 12-15 órákat is ülök a számítógép előtt, ami valljuk be nem túl egészséges.

Voltak-e olyan pillanatok, amikor fontolgattad, hogy abbahagyod a tartalomgyártást?

Természetesen voltak nehezebb pillanatok mikor elgondolkodtam rajta, hogy szeretném befejezni azonban ilyenkor mindig eszembe jut a rengeteg befektetett munka, idő, pénz és egyből elszállnak ezek a gondolatok. Egyetlen dolog van aminél azt mondanám hogy elég volt: Ha már nem élvezettel csinálnám.

Szerinted ma Magyarországon meg lehet-e élni kizárólag e-sportból?

Rengeteg dolgon múlik az, hogy megtud-e élni valaki az e-sportból. Szerintem számít az is, hogy egyénileg vagy csapatban játszik-e, és hogy melyik játékról van szó. Számít az is, hogy mennyi ideje van már benne az e-sportban, milyen profi szerződést kap, illetve hogy mennyire jók az eredményei. Magyarországon szerintem elég kevés ember van aki világszinten megállja a helyét, hiszen külföldön már régebb óta eveznek ezeken a vizeken a játékosok. Azonban a saját tapasztalatomból adódóan van egy ennél is fontosabb kritérium az pedig: A kapcsolatok. Ha nem az e-sportot veszem szemügyre hanem a tartalomgyártást, számtalanszor találkoztam olyan cégekkel, hogy egy illető jóval kevesebb embert tud elérni mint én, neki igent mondtak míg nekem nemet. És ez fordítva is számtalan alkalommal fordult elő, tehát az is számít, hogy egy adott cég látja-e rajtad, hogy „eladható” vagy illetve jó lennél-e reklámarcnak.

