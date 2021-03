Visszatérnek a magyar utakra a Google Street View autói

A következő hónapokban számos utat járnak be és az ország több városába, többek között Miskolcra, Egerbe, Debrecenbe, Szolnokra, Nyíregyházára, Békéscsabára, Szentesre, Veszprémbe, Tatabányára, Szombathelyre, Sopronba, Pécsre, Kaposvárra és Szekszárdra is ellátogatnak.

Az újbóli bejárás célja utak, autópályák és városok Google Street View képeinek frissítése a Google Térképen. Az autók március 16-án indulnak el Magyarországon.

A programnak köszönhetően a felhasználóknak lehetőségük nyílik már most is virtuálisan meglátogatni a magyar városok többségét, számos várat, kastélyt, építészeti, valamint természeti csodákat, beleértve a nemzeti parkokat is. Az infrastruktúra a városokban, s a városok között is folyamatosan változik, fejlődik, ezért a képeket rendszeresen frissíteni kell. Az új képek segítik a felhasználókat a még pontosabb tájékozódásban.

Az Utcakép 360 fokos képet mutat utcákról, valamint természeti és kulturális nevezetességekről.

Magyarországon a Google térkép Utcakép szolgáltatása 2013 óta érhető el, azóta a helyi képanyagot rendszeresen frissítik, hogy az a lehető legpontosabban tükrözze a valóságot. Az utcák és utak mellett a Google több magyar város gyalogos zónáit is rögzítette, valamint más, autóval megközelíthetetlen helyeket.

Ennek köszönhetően virtuálisan lehet sétálni Pécs vagy Debrecen utcáin.

Ellátogathatunk a Balaton partra, az Aggteleki Nemzeti Parkba, vagy kirándulhatunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba is.

A Google a személyes adatok védelmében a közzétételt megelőzően a képeket egy speciális eljárás alá veti, amely elhomályosítja az emberek arcát, illetve a rendszámokat, így azok nem lesznek beazonosíthatók, a magánéletükhöz való joguk nem sérül. A Street View lehetőséget kínál a felvételek közzétételét követően is további részletek (egyének, házak, autók stb.) elhomályosítására, ezt a képek jobb alsó sarkában található „Hiba bejelentése” gombra kattintva lehet igényelni.

Az Utcakép a Google Térkép népszerű funkciója, amely jelenleg a világ több mint 220 országában érhető el, beleértve az Antarktiszt és az Északi-sarkot is. Elérhető asztali számítógépeken, mobil eszközökön, valamint a Google Earth programban.

