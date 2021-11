Váratlanul lemondott a Twitter vezérigazgatója

Hétfőn lemondott a Twitter vezérigazgatói tisztségéről Jack Dorsey, ezt a közösségi médiaplatform társalapítója saját Twitter-bejegyzésében tudatta – írja a Médiapiac.

A Washington Post beszámolója szerint Dorsey 18 éven keresztül elfoglalt vezetői pozícióját Parag Agrawal technikai igazgató veszi át. A lap szerint a vezérigazgatónak a vállalat hivatalos szünnapján bejelentett lépése még a felsővezetők némelyikét is meglepte, a Nadasq pedig felfüggesztette a kereskedést a Twitter részvényeivel.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021