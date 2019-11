Van élet a lájk után? Elrejti a kedveléseket az Instagram

Még tavasszal bejelentette a Mark Zuckerberg tulajdonában lévő Instagram, hogy az oldalról eltünteti a lájkok számának kijelzését. Először csak pletykának hihettük, de aztán kiderült, hogy a hír komoly: tesztképpen Ausztráliában, Braziliában, Kanadában, Írországban, Olaszországban, Japánban és Új-Zélandon rejtették el a képek alól, most pedig a Twitteren közölték, hogy a teszt az egész világon, köztük a legnagyobb piacon, az USA-ban is folytatódik.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2

— Instagram (@instagram) 2019. november 14.