Új emojik jönnek az Apple operációs rendszerébe

Az iOS 14 részeként 13 új elem közül választhatnak a felhasználók.

Idén ősszel jön az Apple iOS 14 mobil operációs rendszere, és számos új emojit is hoz magával.

Az Apple nemrég, az emojik világnapján döntött úgy, hogy az alkalmat kihasználva számos olyan új emojit megmutat, amelyek az iOS 14 részeként időn ősztől világszerte elérhetőek lesznek a felhasználók számára.

A 13 új elem között lesznek szimbólumok, ninja, bumeráng, szív, tüdő, hód, kézjel. Az iOS 14 ezen felül új arcmaszk-stílusokat és színopciókat is hoz magával, fejlődnek a Memojik, amelyek matricaként is használhatóak lesznek az iMessage-ben. Az Emojipedia részletesen is megmutatta, hogy milyen újdonságra számíthatunk.