Sikeres az első repülés a Marson!

Műszaki hiba miatt egyszer elhalasztották az Ingenuity (Leleményesség) Mars-helikopter eltervezett tesztrepülését. Most azonban sikerült: idegen bolygó felszínéről repült fel a helikopter.

Az 1,8 kilós, napelemekkel működő drón nem csak nézelődik a kameráival, hanem kipróbálja, egyáltalán lehetséges-e a Marson repülni: a jövőbeli missziókat is ki lehet bővíteni légi megfigyelésekkel.

„Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!”

The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG

