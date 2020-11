Rekordszámú magyar résztvevővel indul a Huawei tehetségprogramja

A magyar diákok az 5G és az AI mellett vezetői elméletet és kínai kultúrát is tanulnak.

Százhúsz magyar diák részvételével indul el a Huawei Technologies Seeds for the Future elnevezésű tehetségprogramja, amely idén rendhagyó módon online avatja be az egyetemi hallgatókat az úttörő IT-technológiák rejtelmeibe.

Az egyhetes, intenzív digitális tanfolyamon a jövő mérnökei, az 5G, a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása mellett vezetői elméletet is tanulnak és elmélyedhetnek a kínai kultúrában. Sikeres vizsga esetén

a hallgatók oklevelet és számítástechnikai eszközöket kapnak a vállalattól.

A 2008-ban elindított Seeds for the Future programot évek óta Kínában, a Huawei Technologies központjában rendezték meg, ahova a világ minden tájáról, köztük Magyarországról is érkeztek egyetemi hallgatók. A magyar diákok 2014 óta vesznek részt a programban, eddig 65 hallgató látogatott el Sencsenbe és ismerkedhetett meg testközelből a világ vezető infokommunikációs vállalata által fejlesztett és alkalmazott technológiákkal. A Covid-19 járvány miatt a Huawei idén a digitális térben szervezi meg a tehetségprogramját.

„A képzésünk elsődleges célja, hogy a hallgatók valós, gyakorlati ismereteket szerezhessenek, a világ egyik vezető technológiai vállalatától, ezzel is közelítve egymáshoz az egyetemen megszerezett tudást és az iparág által megkövetelt készségeket” – emelte ki Gecse Mariann.

A Huawei magyarországi és nyugat-balkáni kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója hozzátette, hogy az infokommunikáció nagymértékben megváltoztatta az üzleti modelleket és az ügyfelek elvárásait, így kulcsfontosságúvá vált az olyan új szakemberek képzése, akik technikai tudásukkal képesek kezelni a modern kor kihívásait.

Virtuális kínai túra, IoT és cloud computing is a programban

A november 9-13. között zajló programra az idén rekordszámú, közel 200 magyar mérnökhallgató jelentkezett, akik közül 120 kiválasztott – bosnyák, szlovén és ciprusi hallgatók társaságában – vehet részt a kötelező és választható kurzusokat egyaránt tartalmazó tanfolyamon. A magyar hallgatók többsége az Óbudai Egyetemről, a győri Széchenyi István Egyetemről érkezett, de az Eötvös Lóránd Tudományegyetemet, a Miskolci Egyetemet és a Pannon Egyetemet is képviselik.

Az idei Seeds keretében összességében

60 országból, több mint 2000 hallgatónak nyílik lehetősége elmélyülni a technológia rejtelmeiben.

A résztvevők megismerhetik belülről is a Huawei-t, megérthetik a legújabb technológiai trendeket, és felfedezhetik a kínai technológiai ökoszisztémát, valamint a legjobb szakemberektől tanulhatnak és belekóstolhatnak a kínai kultúrába is. Emellett a hallgatók beszélgethetnek a Huawei Kínában élő külföldi vezetőivel tapasztalataikról és véleményeikről, valamint virtuális túrát tesznek a sencseni campuson, hogy még jobban megérthessék a vállalat működését.

A képzés során alap- és középszinten tanulnak olyan technológiákról, mint az 5G, a felhőalapú számítástechnika, a mesterséges intelligencia és az intelligens otthonok működése, de az online órák a Dolgok Internetét és a Huawei mobilökoszisztémájának, a HMS-nek a működését is érintik.

Vezető iparági szakértőktől tanulhatnak

A tanfolyamon élő, online előadások és eLearning platformról letölthető írásbeli feladatok is várják a tanulókat. A szemináriumokon a kiberbiztonság és a digitális transzformáció szakértői tartanak előadást.

Az egyik fontos cél az üzleti tevékenységet és a stratégiai döntéseket befolyásoló témák áttekintése, de emellett bónusz kreditékért a sikeres emberek 7 szokását, a kultúrák közötti munkavégzést és stratégiai vezetési modelleket is elsajátíthatják a hallgatók.

Borítóképünk illusztráció