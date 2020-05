Parádés látvány: elkészült a világ első 8K holografikus kijelzője (videó)

Háromdimenziós képet nyújt mindenféle virtuális sisak és AR-szemüveg nélkül.

Leesik az áll a Looking Glass megjelenítőjétől, s valószínűleg az árától is leesne, ha egyáltalán elárulnák. A célcsoportot vélhetően nem izgatják olyan részletkérdések, mint hogy mennyibe kerül valami.

Kép forrása: Looking Glass

Miközben a világ nagy részén még nem terjedtek el a 4K minőségű megjelenítők, ez a cég már a 8K kijelzőket gyártja – holografikus technológiával.

A világelső 8K holografikus kijelző mindent megmutat – kivéve az árát

Sajnos ezt belátható időn belül nemigen fogjuk tudni használni az esti Netflix mozi fogyasztására: a megoldás értékesítési célpontja egyelőre a tudományos világ, és azon belül is elsősorban azok, akiknek rendkívül nagy felbontásra, például izom-csontvázcsoportok, műszaki koncepciók vagy topográfiai jellemzők megjelenítésére van szükségük.

A Looking Glass itt található weboldala így aztán nem is tüntet fel árat: ha kérdeznünk kell, akkor már biztosan nem is engedhetjük meg magunknak – fogalmaz sommásan a TechRadar.

Már árusítanak nem holografikus 8K-s tévéket, például a Samsung Q950TS-es modelljét mintegy 3 millió 800 ezer forintos áron – gondolható, hogy a holografikus kijelzőért a többszörösét kell fizetni.

A TechRadar szerint még mintegy tíz évet kell várni, míg valamennyien 8K holografikus tévékkel rendelkezhetünk.

Borítóképünk illusztráció