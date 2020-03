Nem kérdés, melyik játék lett időtlenül vidámságot sugárzó

A videojátékok rajongói szerte a világon most kedden ünnepelték a Mario-napot – van ilyen, úgy hívják, hogy MarI0, a március 10-ére utalva. Ebből az alkalomból a két nagy jogtulajdonos, a svéd Lego és a japán Nintendo, az építőkocka-gyártó és a videó-gyártó legsikeresebbje az együttműködésük hírét hozta, s ugyanazt a videót osztotta meg a közösségi oldalakon

A Nintendo és a Lego azonos tweetjét kattintva látható az újdonsült Mario:

Something fun is being built! Stay tuned… #LEGO #LEGOSuperMario @LEGO_Group pic.twitter.com/rAt4YvU91g

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 10, 2020