Nem elég ütős az új iPhone? Itt az iPhone Legend

Hiába tesszük az iPhone-t arccal az asztalra, ha a szomszédnak is almás logó virít a telefonja hátlapján. Kész az újabb segítség azoknak, akiknek ezzel a bosszantó akadállyal kell megküzdeniük.

Mint megírtuk, volt gyártó, amelyik már júliusban, tehát még jóval az új iPhone bemutatása előtt elérhetővé tette, hogy a vastag pénztárcával rendelkezőknek ne kelljen belesimulniuk a tömegbe. Természetesen az orosz Caviarról van szó, amelyik vevői kedvéért évente bátran elhagyja a jóízlés határait.

Most beszállt a játékba a finn Legend. A cég némileg ugyan visszafogottabb árban is, csicsában is, de azért lesz kereslet a megoldásaira.

Árai a legdrágább Apple-modell duplája körül, azaz 2990 és 3790 euró (mai árfolyamon mintegy 1 millió és 1 millió 300 ezer Ft) között ingadoznak.

Az egyedi verziókban készített iPhone 11 Pro modellek hátlapját 18, vagy 24 karátos arannyal vonják be, de akinek ez nem elég, az drágakővel kirakott Emperor kiadást is választhatja.

A gyártó csak az 512GB-os modellek feljavításával foglalkozik, ha a vevő kibékülne 256GB tárhellyel, akkor plusz 200 eurót kell fizetnie.

Nem maradnak bajban az Apple Watch kedvelői sem, sőt, megrendelhető a szintén 24 karátos arannyal bevont AirPods is 1190 euróért.

A házhozszállítás – miként a Caviarnál – itt is ingyenes.

Illusztráció: Legend, borítókép: Shutterstock