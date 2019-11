Mobil appot fejlesztett a Magyar Katolikus Rádió

Az élő rádióműsor mellett tematikus csatornák és több új funkció is elérhető.

Erről beszélt Radetzky András, a rádió vezérigazgató-helyettese az alkalmazást bemutatóján. Kiemelte: az alkalmazással a rádió lebontja a nem országos lefedettségű rádió földrajzi korlátait.

Az ingyenes, Android és iOS rendszerű telefonokra egyaránt innen letölthető alkalmazásban

az élő műsor regisztráció nélkül hallgatható,

a szintén ingyenes regisztrációt követően pedig számos új funkció is elérhető. Ilyen az a kilenc tematikus zenei csatorna, melyeken népzenét, világzenét, egyházzenét, jazzt, operát stb. lehet hallgatni, akár úgy is, hogy óránként az aktuális hírek is elhangzanak.

A műsorok megoszthatók és hat hónapig visszahallgathatók. Emellett az alkalmazáson olvashatók az elmúlt 24 óra rádióban lehangzott hírei, és elérhető a rádió webáruháza, ahol hangzó irodalmi alkotások vásárolhatók.

A vezérigazgató-helyettes elmondta: felméréseik szerint a legnépszerűbb műsoruk a reggel 7 órakor kezdődő szentmise-közvetítés, ezért azt külön ikonra kattintva is vissza lehet hallgatni.

Radetzky András a jövőbeli fejlesztésekről elmondta: szeretnék vizualizálni a rádiót, ezért mozgóképeket és nézhető rádióműsorokat is készítenek majd.

Azoknak is szól, akiket eddig nem értek el

Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a rádió vezérigazgatója reményét fejezte ki, hogy az új alkalmazással olyanokhoz is el tudják juttatni a katolikus egyház tanítását és örömhírét, akiket eddig nem tudtak megszólítani.

A püspök elmondta: míg régen azok is ismerték az egyház tanítását, akik nem mentek el a templomba, ma sokaknak fogalma sincs vagy alapvetően téves elképzelése van az egyház tanításáról. Megjegyezte: a kvízműsorokban legbiztosabban a vallási kérdéseknél buknak el versenyzők.

Hangsúlyozta: az egyház feladata, hogy megtalálja a módot, ahogyan eljut az emberekhez. Ezért döntött a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 15 évvel ezelőtt a katolikus rádió elindítása mellett és ugyanez a cél lebegett a szemük előtt, amikor a mobiltelefonos alkalmazást megálmodták – tette hozzá Spányi Antal.

