Még karácsony előtt jön a vonzó, tökéletes robotbarát? Ők mind azok

A játékos nevű Star Labs – aki nem tudná, a S.T.A.R. Labs egy kitalált tudományos laboratórium, ami a Superman 246. számában jelent meg – pedig valóban létezik, kifejezetten érdemes ide, az oldalukra kattintani.

A tökéletesen élethű figurák a Samsung mesterséges emberei – virtuális robotasszisztensei – akiket (amiket) minden jel szerint Neon néven decemberben mutatnak be a gyártó Galaxy készülékein.

Legalábbis a Twitteren Pranav Mistry, a Star Labs vezérigazgatója és elnöke Ice Universe, ismert tech kiszivárogtató kérdésére válaszolva tweetelte, hogy már a Neon mesterséges lényt használja az okostelefonján.

here we go.

shhhhhh…. confidential pic.twitter.com/LfsYpQtxti

— Pranav Mistry (@pranavmistry) November 25, 2020