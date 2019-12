Legendás otthoni számítógépet adományoztak a Neumann Társaságnak

Múzeumukban megtekinthető az 1977-es megjelenésekor a világ egyik legsikeresebb személyi számítógépe.

Annak idején hirdetéseiben a neves sci-fi író, Isaac Asimov ezt a gépet ajánlotta a potenciális vásárlóknak, mint a hagyományos írógép fejlett alternatíváját.

A világ egyik első személyi számítógépének egy példányával gazdagodott a Neumann Társaság múzeuma: a TRS-80 volt a világ egyik első olyan otthoni számítógépe, amelyből már több százezer darabot értékesítettek világszerte. A TRS-80 közel 40 éves, de még mindig működőképes példányát ismert hazai informatikus, Biró István ajándékozta a Neumann Társaság Informatika Történeti Kiállításának.

A TRS-80 számítógépet eredetileg az Egyesült Államokban fejlesztették, a modellcsalád a Commodore PET és az Apple II mellett a 70-es évek második felének legsikeresebb otthoni számítógépe volt.

A rivális Commodore PET és az Apple II egy kései változata már korábban is megtalálható volt a szegedi informatikatörténeti tárlaton. A TRS-80 Model 1 egy vele kompatibilis monitorral, magnóval, illesztőegységgel, floppy meghajtóval, gépkönyvekkel és kézzel írt BASIC-programlistákkal együtt vált az állandó kiállítás részévé. A géppel kompatibilis magyar iskolaszámítógép, a HT-1080Z már korábban megtekinthető volt, és már a gyűjtemény részét képezi, de az állandó tárlatba később kerül majd be a TRS-80 egy házi építésű magyar klónja is.

Csúcsgép pár kilobájt (!) memóriával

A TRS-80-as most az állandó kiállításba került példánya meglehetősen kalandos úton jutott Magyarországra. Tulajdonosa, Biró István ausztráliai kiküldetésén szerezte be a gépet a nyolcvanas évek elején munkahelye, a Medicor számára, az elektronikus röntgengépek számítógépes továbbfejlesztésére. Konkrétan ezen a TRS-80-ason egy röntgengenerátor vezérlését automatizáló program készült, majd több alkalmazást, köztük vérképelemző programot is fejlesztett rá a tulajdonosa.

Ez a maga korában úttörőnek számító program nagy sikert aratott a MedicAsia 1983 kiállításon, amelyen egyébként a Medicor volt az egyetlen kelet-európai kiállító.

Az 1977 és 1981 között gyártott, eredeti TRS-80 Model 1 számítógépek 8 bites mikroprocesszorral, 4, illetve 16 kilobájt RAM memóriával, monokróm monitorral rendelkeztek, később ennek a gépcsaládnak fejlettebb változatai is megjelentek, beleértve a zsebszámítógépeket is.

Borítóképünk illusztráció