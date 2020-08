Kriptovaluta kereskedés mesterséges intelligenciával

Nemzetközi díjat nyert a B-cube.ai, a Start it @K&H győri csapata.

Az egyik legrangosabb francia startup verseny, a Graines de Boss nyertesei közé került a B-cube.ai, a Start it @K&H inkubátor által mentorált győri startup. A 15 díjazott közé több mint 2000 jelentkező közül választották be a csapatot, akik

mesterséges intelligencia alapon működő kriptovaluta kereskedő platformot hoztak létre.

„A B-cube.ai sikere jól szemlélteti, hogy a hazai startupok nemcsak nyitottak az innovatív megoldásokra, de a fintech szakembereket világszerte foglalkoztató kérdésekre is tudnak új válaszokat adni. A sikerüket azonban alapvetően meghatározza, hogy a kezdeti időszakban megfelelő támogatást kapjanak.

A Start it @K&H inkubátorprogramunkat éppen azért indítottuk el immáron három éve, hogy az ilyen csapatokat segíthessük innovatív szolgáltatásokkal, irodai és IT felhőszolgáltatási infrastruktúrával, valamint szakértő mentorálással, Budapest mellett 2019 októbere óta már Győrben is” – mondta el Németh Balázs a K&H divízióvezetője.

Áttörés a kriptovaluta kereskedésben

Kriptovalutával kereskedni nem könnyű feladat, amit az is igazol, hogy a kriptokereskedők 95 százaléka nem termel profitot. A probléma megoldására ezért a – részben magyar, részben francia tagokból álló – csapat a világon elsőként hozott létre olyan teljesen automatizált kriptovaluta-kereskedő platformot, ahol a kereskedést mesterséges intelligencia optimalizálja.

A platform újdonsága, hogy az AI alapú motor különféle analízisek és komplex matematikai modellek alapján küldi a jelzéseit, így a rendszer valós időben kereskedik, azaz valós időben hajtja végre a tranzakciókat. Mindezt úgy, hogy közben az ügyfelek forrásait nem szükséges letétbe helyezni.

Az automatizált kereskedési botokat 2020 márciusában indították el, és rövid időn belül elképesztően magas, 160 százalékos hozamot értek el.

Ez jól szemlélteti az innovációban rejlő lehetőségeket. Nem véletlen, hogy a feltörekvő startup ügyfeleinek 70 százalékát már a nemzetközi piacon gyűjtötte, az USA-tól Európán át Kínáig.

A korábban több hazai díjat is elnyert csapat nem áll meg az eddigi sikereknél: jelenleg különféle pénzügyi termékek fejlesztésén dolgoznak, melyek szélesebb körben is elérhetővé teszik az eddig csak a nagy vagyonnal rendelkező befektetők számára elérhető megoldásokat. Emellett olyan pénzügyi eszközökre is fejlesztenek automata kereskedéseket végrehajtó algoritmusokat, mint a részvények és az arany.

Borítóképünk illusztráció