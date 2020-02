Korábbi LG tévéken is elérhetővé válik az Apple TV és az Apple TV+

Miután a koreai óriás bemutatta Apple TV applikációval felvértezett idei okostévé-kínálatát, most, a 2019-es modellév számos típusa esetében is elérhetővé teszi ezt az alkalmazást.

A főmenüből könnyen elérhető Apple TV alkalmazással az LG okostévék tulajdonosai egyszerűen előfizethetnek az Apple új szolgáltatására, az Apple TV+-ra, így olyan népszerű, az Apple Originals kínálatába tartozó tartalmakat nézhetnek, mint a The Morning Show, a See, a Servant vagy éppen a Little America.

Az alkalmazás segítségével a felhasználók számos Apple TV csatornára is előfizethetnek, amivel prémium minőségű, reklámmentes, online és offline egyaránt elérhető, bármikor hozzáférhető videószolgáltatásokat használhatnak, továbbá kezelhetik iTunes videógyűjteményüket, illetve több mint 100.000 filmet és tévéműsort kölcsönözhetnek ki vagy vásárolhatnak meg. Elég egyetlen kattintás az LG Magic Remote távirányítójával, és már indulhat is a szórakozás.

Az Apple TV jó kiegészítője az LG televízióinak, hiszen a kínálatban a Dolby Vision tartalmak bőséges választéka található meg. Az LG az elsők között kezdte használni a Dolby technológiáját és a legkorszerűbb tévéi is támogatják a Dolby Vision formátumot, amivel a tévénézők a lehető legteljesebb képi élményt, élénk színeket, nagyobb színmélységet és hihetetlenül valósághű hangzást kapják.

Az LG 2019-es modellévének tévéi támogatják az Apple AirPlay 2-t is, amelynek révén a felhasználók a televíziójukkal közvetlenül megoszthatják vagy tükrözhetik iPhone-juk, iPadjük vagy Mac számítógépük tartalmait. A tévék zenelejátszásra szintén alkalmasak, továbbá szinkronizálhatóak más, a lakásban található AirPlay 2 kompatibilis hangszórókkal is. Az Apple HomeKit szintén a támogatott készülékek között van, így a felhasználók könnyen és biztonságosan irányíthatják tévéjüket az iPhone-on vagy az iPaden futó Home applikáción keresztül, illetve hangvezérléssel, a Siri digitális asszisztenst utasítva. A 2019-es modellév LG tévéi közül mostantól az összes OLED televízió, valamint az SM9X és az SM8X sorozatba tartozó NanoCell készülékek felhasználói élvezhetik az Apple TV, az AirPlay 2 és a HomeKit szolgáltatásait, illetve még februárban csatlakoznak ehhez a körhöz az UM7X és az UM6X sorozatba tartozó UHD tévék is.

Az Apple TV alkalmazás és az Apple TV+ már kezdetektől elérhető a 2020-as modellév televízióin, a 2018-as készülékek pedig ez év során kapják meg ezeket a funkciókat, egy firmware-frissítés keretében.

