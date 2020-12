Itt a világ legnépszerűbb e-sport játékának mobilos verziója

A Riot Games, a League of Legendsnek a fejlesztője a magyar játékosoknak is elérhetővé tette első, kimondottan mobilra fejlesztett játékát, a League of Legends: Wild Riftet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A legújabb mobil e-sport pörgős játékmenetet és rendkívül intuitív kezelőfelületet kínál.

Ugyanaz az élmény, bárhol, bármikor

A Wild Rift a már megszokott League of Legends élményt nyújtja, csak gyorsabb játékmenettel és újratervezett, mobilra specializált kezelőfelülettel.

A League of Legends-hez hasonlóan, a Wild Rift is ingyenesen elérhető minden Android és iOS felhasználó számára,

amely mostantól bárhol és bármikor játszható.

A nyílt bétában jelenleg 43 különböző hőssel játszhatunk, ez a szám folyamatosan bővülni fog a jövőben. A pálya valamivel kisebb, mint a hagyományos PC-s verzióban, egy-egy mérkőzés pedig jellemzően 15-20 percig tart.

Ez mindenkinek szól

A Wild Rift minden mobiljátékost megszólít, legyen veterán League of Legends e-sportoló, vagy éppen valaki, aki még csak most ismerkedik a mobiljátékok világával. A játékot úgy tervezték, hogy pillanatok alatt meg lehessen érteni, ráadásul egyénileg, vagy a barátainkkal együtt is élvezhetjük a mobilos LoL új élményét.

A játék, ami naggyá tette az e-sportot

Az immáron több mint 10 éves múlttal rendelkező League of Legends a világ legnépszerűbb e-sport játéka, melyet többszáz millióan játszanak világszerte. E-sport ökoszisztémája világszintű, az egyes kontinenstornák szezonjait követően, a világ legjobb csapatai az év végi világbajnokságon mérik össze tudásukat, a versenyeket rendszerint több tízmillióan követik.

A League of Legends a magyar játékosok körében évek óta a legnépszerűbb online videójáték

az eNET, az Esport1 és az Esportmilla közös kutatása szerint, ráadásul 2014 óta magyar nyelven is játszható, amellyel egyedülálló a nagyszabású e-sport játékok között.

Hazai sikerek

A legeredményesebb magyar e-sportoló, Kiss ‘Vizicsacsi’ Tamás volt az első olyan magyar játékos, aki a legrangosabb európai ligában játszhatott, 5 éves profi karrierje során többször is közel került az európai bajnoki cím megszerzéséhez, 2019-ben pedig a világbajnokságra is kijutott. Vizicsacsi szintén 2019-ben első e-sportolóként megkapta a Magyar Sportújságírók Szövetségétől az Év e-sportolója díjat. A legtöbb hazai versenyt League of Legendsben rendezik, közülük is a legnagyobb a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság, ahol az ország legjobb csapatai versenyeznek.

Mi az a League of Legends (LoL)?

A League of Legends egy úgy nevezett Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), azaz többszemélyes online csatamező játék, mely eredetileg PC-re jelent meg még 2009-ben. A játékosok csapatokba állnak össze, karaktereket választanak, majd a karakterek egyedi képességeit kihasználva megpróbálják elfoglalni, lerombolni az ellenfél bázisát, ehhez pedig a mérkőzés során tárgyakat vásárolnak, szinteket lépnek.

A League of Legends: Wild Rift a klasszikus League of Legends világát ülteti át a mobiltelefonok és később majd a konzolok felületére. Az eltérő igények és irányítási megoldások miatt két teljesen különálló játékról van szó.

Borítóképünk illusztráció