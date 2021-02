Intim vetkőztetés lett a TikTok sziluett kihívásából

Nagyon megy a TikTok videómegosztón a sziluett kihívás, a silhouette challenge. A dolog arról szól, hogy a táncolva részt vevők

s így a mutatványban nem látszanak az intim testrészletek, csak a sziluettek.

Sokan viszont a fenti videóválogatásban szereplőkkel ellentétben a filter védelmében

s alaposan belelazultak a gyakran provokatív táncolásba. Gyűltek is a lájkok.

Közülük többen bizonyára eleve ruhátlansággal (tiltott a TikTokon) gyűjtöttek volna követőket, de a kihívás ideológiája egyfajta „test-pozitív” felszabadultságról szólt.

Futótűzként terjedtek el a Youtube-on, Redditen, Twitteren az igen egyszerű, házilagosan is gyorsan kivitelezhető, filtert eltüntető „How To Remove Red Light In Silhouette Challenge Tik Tok” szoftveres megoldások.

A kíváncsiskodáshoz elég, ha a leselkedők videószerkesztőben visszavonják a tiktokolók által használt filtert. A kihívás naiv – néha talán nem is annyira naiv – résztvevői gyakran csupán a Snapchat egyik, Vin Rouge nevű effektjét alkalmazzák.

Most azok a videók mennek jól, amelyek azt magyarázzák, hogy miért ne fogadják a sziluett kihívásokat a tiktokolók, vagy legalább ne meztelenül tegyék meg.

We found dozens of examples of YouTube „tutorials” instructing people how to remove the red light filter on the TikTok #silhouettechallenge, revealing women nude or partially nude. Some of these videos are monetized. https://t.co/nzDJuqFPfd

— Ej Dickson (@ejdickson) February 2, 2021