Ingyen segít egészségügyi intézményeknek a Kaspersky

Hat hónapon át ingyenesen elérhető a Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, a Kaspersky Security for Microsoft Office 365, a Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced és a Kaspersky Hybrid Cloud Security.

Az egészségügyi szervezetek számára kiemelten fontos a működés folytonosságának biztosítása és az adatvédelem. Különösen igaz ez a jelenlegi helyzetben, amikor az egészségügyi intézményekre óriási nyomás nehezedik, és minden erejüket mozgósítaniuk kell, hogy segíthessenek az embereken ezekben a rendkívüli kihívásokat jelentő időkben. Fontos, hogy a kórházak és az egészségügyi intézmények biztosítani tudják az eszközeik, berendezéseik stabil működését, és azt, hogy az adatok folyamatosan elérhetők legyenek az egészségügyi dolgozók számára – ám eközben a betegek kulcsfontosságú adatainak védelméről is gondoskodniuk kell. Hogy segítsen az egészségügyi szervezeteknek megbirkózni a példa nélküli nyomással és enyhítse a mostani időszakban esetlegesen felmerülő kiberbiztonsági kockázatokat, a Kaspersky ingyenesen elérhetővé tette a B2B megoldásait. Olyan végponti és felhőinfrastruktúra-védelmi termékek tartoznak ezek közé, mint a Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced és a Kaspersky Hybrid Cloud Security, a SaaS-ként (szolgáltatott szoftverként) igénybe vehető végpontvédelmi szoftver, a Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, valamint a Microsoft Office 365-höz védelmet biztosító Kaspersky Security for Microsoft Office 365. A kezdeményezéssel párhuzamosan a Kaspersky azt is ajánlja, hogy az egészségügyi szervezetek kövessék a kiberbiztonsági gyakorlatokat. A lehető leghamarabb vezessék be az alábbi intézkedéseket: Ütemezzenek be alapvető biztonság-tudatossági képzést az egészségügyi dolgozók és az adminisztratív munkakörben dolgozók számára egyaránt. A képzés terjedjen ki a legalapvetőbb gyakorlatokra, például a jelszavak és fiókok használatára, a biztonságos levelezésre, az USB-eszközök használatára, a számítógépek biztonságára és a biztonságos internetes böngészésre. Magyarázzák el a kórházi dolgozóknak, hogy növekszik az egészségügyi informatikai rendszereket érő kiberfenyegetések kockázata. Itt az ideje ellenőrizni a kórház védelmi megoldásait, gondoskodni arról, hogy naprakészek legyenek, megfelelően legyenek konfigurálva, és hogy minden dolgozó eszközét lefedjék. Kapcsoljanak be tűzfalat, hogy az interneten át érkező fenyegetések ellen is biztosítsák a védelmet. A biztonsági megoldásnak a zsarolóvírusok ellen is védenie kell, mivel a zsarolóvírusok az egészségügyi szervezeteket érő gyakori fenyegetések közé tartoznak. Gondoskodni kell az összes specifikus egészségügyi berendezés, például a lélegeztetőgépek megfelelő konfigurálásáról és szoftvereik frissítéséről. Ha valószínűsíthető, hogy az ilyen berendezések száma gyorsan nőni fog, dolgozzanak ki külön eljárást az új berendezések gyors telepítésére és konfigurálására. Egyes kórházak kénytelenek sürgősen új munkatársakat felvenni, ami azt jelenti, hogy nő a végpontok száma, és ehhez a növekedéshez az új munkatársak személyes eszközei is hozzájárulnak. Ennek következtében romlik a vállalati IT-eszközök láthatósága és ellenőrizhetősége, ezért az IT osztálynak különleges figyelmet kell fordítania ezen új eszközök védelmére. Ezért jó, ha már előre megvannak a biztonsági profilok, a szabályzatok és a licencek, így csak rá kell telepíteni őket az új eszközökre, amikor szükséges. Ellenőrizzék, hogy a jelenlegi biztonsági megoldások lehetővé teszik-e az elegendő számú licenc vásárlását a növekvő számú géphez.