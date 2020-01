Így tilthatjuk le, hogy a Facebookon át lessenek

Végre-valahára elkészült a törlés gomb, ami korlátozza a kukucskálást.

Arról a gyakran dühítő „szolgáltatásról” van szó, hogy mobilon, számítógépen végzett keresés-matatás után hogy-hogy nem, rövidesen elénk tornyosulnak a vonatkozó reklámok. Néha elég csak levélben leírni egy kifejezést, máskor a készülék egyéb bugyraiból értesülnek illetéktelenek arról, hogy mi érdekelheti a felhasználót.

Ezek a nyomulások időnként akár

a magánszféránkba is kellemetlenül bevilágíthatnak, mert például mások szeme láttára mondjuk, intim ajánlatokat dobálnak a képernyőre.

A téma nagyjából két éve van napirenden. Emlékszünk, az akkor elhíresült botrányban kiderült, hogy a Cambridge Analytica politikai tanácsadócég illetéktelenül hozzájutott 87 millió Facebook-felhasználó személyes adataihoz. Mark Zuckerberg azóta ígéri, hogy lépnek valamit, hogy az úgynevezett harmadik felek ne lássanak be az adatainkba. Próbaüzemben aztán tavaly Írországban, Dél-Koreában és Spanyolországban tesztelték az angolul Off-Facebook Activity néven emlegetett funkciót.

Most épp a nemzetközi adatvédelem napját választva a bejelentésre,

ideért a szolgáltatás, melynek különös neve: Facebookon kívüli tevékenység.

Bekapcsolása nem egyszerű, mert a fura elnevezésen kívül még megtalálni sem könnyű, hogy hová rejtette a közösségi óriás.

A Facebook-fiókunkba lépve, kattintsunk jobbra fent a ikonra, majd a Beállítások pontra, ezen belül a Facebook-adatainkra a bal oldali oszlopban, majd katt a „Facebookon kívüli tevékenység” opcióra az ellenőrzéshez. Kitartó felhasználók itt fellelhetik még a „Facebookon kívüli tevékenységek kezelése” menüpontot is. A jelszavunkat újra meg kell majd adnunk.

Tapasztalataink szerint, aki csak megnézte, meghökkentő információkat talált száz számra ebben a menüpontban, mert

olyan cégek és szervezetek értesülnek tevékenységünkről, amelyeknek soha, semmikor nem adtunk semmilyen engedélyt.

A Facebook súgója felsorolja, miket tartanak nyilván. Többek között

egy alkalmazás megnyitását,

bejelentkezést egy alkalmazásba a Facebookkal,

tartalom megtekintését,

egy cikk keresését,

egy cikk kosárba helyezését,

vásárlást,

adakozást.

De most itt a pillanat, hogy – állítólag – véget vessünk a nyilvántartás ezen részének az „Előzmények leválasztása” gomb használatával. Ekkor a Facebook egy felugró ablakban még egyszer utánunk kiált, amelyben figyelmeztet, hogy ha le is választjuk, akkor is, idézzük:

„A tevékenységeid előzményei nem lesznek hozzákapcsolva a fiókodhoz. A későbbiekben általad felkeresett vállalkozásoktól és szervezetektől továbbra is meg fogjuk kapni a tevékenységeidet.

Továbbra is ugyanannyi hirdetést fogsz látni. Az egyéni hirdetésbeállításaidat és a Facebookon általad végrehajtott műveleteket használjuk fel az érdeklődésednek megfelelő hirdetések megjelenítésére.”

Egyébként, mint az MIT Technology Review rámutat: a gomb lenyomása nem töröl semmit a „harmadik fél” számára, csak úgymond lekapcsol minket, s az adatok pedig maradnak.