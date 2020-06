Friss vért kapott az okos strapatelefonok új generációja

Az Evolveo újabb strapabíró okostelefonja, a Strongphone G9 az IP69 szabványnak köszönhetően rendkívül ellenálló, 5000 mAh kapacitású akkumulátora pedig hosszú üzemidőt biztosít.

Mintegy ráadásként kényelmi funkciókat kapott, mint például az eSIM kártya kezelés, NFC, ujjlenyomat- és arcfelismerés.

A cseh gyártó strapabíró , de mégis vékony, elegáns kialakítású okostelefonját belső védőkerettel látták el, széleit pedig fém betétek védik a kicsúszás ellen, így

rendkívül ellenálló a leesésekkel vagy ütésekkel szemben.

A készülék IP69-es szabvánnyal rendelkezik, tehát porálló, és akár 1,2 méteres vízoszlop nyomásának is ellenáll 30 percig.

A StrongPhone G9 egyike azon kevés strapabíró telefonoknak, amelyek 6,2 hüvelykes, széles betekintési szögű és vízcsepp alakú kivágással rendelkező kijelzővel és IPS technológiával felszereltek, így valós színvisszaadást és széles látószöget biztosít. A telefon Gorilla Glass védőüveget kapott. További biztonsági funkció a beépített ujjlenyomat olvasó vagy a Face unlock arcfelismerés, amely meggyorsítja a telefon feloldását és nagyobb biztonságot is jelent.

A strapabíró kialakításon túl számos funkciót is elrejtettek a készülékben. A StrongPhone G9 az első olyan strapatelefon, amely támogatja a hagyományos SIM kártyák modern változatát, az új, elektronikus SIM kártyát. Többé már nincs szükség SIM kártya behelyezésére, csupán az eSIM profilt kell feltölteni a telefonba. Egyidejűleg akár nyolc eSIM profil is elmenthető, amelyek közül az adott időben mindig csak egy lehet aktív. A telefon két hagyományos SIM kártya használatát támogatja, illetve egy hagyományos nano SIM kártyát és egy memóriakártyát, vagy egy hagyományos nano SIM kártyát és akár nyolc eSIM kártya használatát.

NFC technológiával is felszerelték, ami gyors, kényelmes és biztonságos fizetést tesz lehetővé a telefon segítségével és megkönnyíti a további NFC készülékekkel történő párosítást, vagy az NFC tag-ek használatát. A Strongphone G9 5 000 mAh kapacitású akkumulátorral rendelkezik, amely akár három nap üzemidőt is biztosít és lehetővé teszi, hogy a telefon naponta történő töltés nélkül is használható legyen. Ha mégis szükségessé válik a töltés, akkor a modern, C típusú, gyorstöltést támogató USB töltő csatlakozónak köszönhetően kevesebb, mint három óra alatt 90 %-os töltöttségi szintre tölthető fel.

A telefon felső oldalán SOS nyomógomb található, amelynek megnyomásával a telefon automatikusan tárcsázza a 112-es számot.

A telefon oldalán egy piros színű nyomógomb kapott helyet, amely saját választás szerint beprogramozható bármely két alkalmazás indításához. A megnyomásával például bekapcsolhatjuk a fényképezőgépet és a lámpát, vagy további két, más kedvelt alkalmazást.

A telefon 48 Mpx kamerával rendelkezik, amelybe Samsung Isocell Plus képérzékelő került. A technológiának köszönhetően a képérzékelő rendkívül érzékeny a fényre és kiváló színhűséget ér el, még gyenge fényviszonyok esetén is. Könnyen kezelhető, és olyan kiegészítő funkciókat kínál, mint portré, rövid videó vagy Full HD videó készítése, elektronikus képstabilizálással. A felszereltséget 8 Mpx felbontású elülső kamera egészíti ki.

A nagy teljesítményű, nyolcmagos, 2.0 Ghz-es processzor, a 4 GB-os RAM memóriával együtt megfelelő teljesítményt biztosít, a MediaTek CorePilot technológia a teljesítmény-igénytől függően továbbítja mind a 8 mag teljes teljesítményét, vagy kikapcsolását, kímélve az akkumulátort a nagymértékű lemerüléstől. A 64GB belső memória microSDHC kártyával bővíthető.

Borítóképünk illusztráció