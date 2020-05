Friss adatok: ők lettek a járvány nagy nyertesei

Március közepén a vírus egyik napról a másikra átrajzolta Európa és Magyarország hétköznapjait.

Az emberek nagy részét teljesen felkészületlenül érte, amikor a COVID-19 hazai megjelenésével szinte egyidejűleg a kormány meghirdette a #maradjotthon kampányt, ezért mindenki elkezdte a legszükségesebb élelmiszerek, tisztítószerek, távmunkához és otthon tanuláshoz szükséges eszközök pánikszerű beszerzését.

Miközben a gazdaság szinte teljesen leállt,

a koronavírus miatt kialakult helyzet sebességváltásra késztette az online kereskedelmet.

Az új vásárlók megjelenése és a karácsonyi szezont idéző csomagszámok vajon meddig tartják lendületben az e-kereskedelmi piacot és hogyan reagáltak a helyzetre a kereskedők? – ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a GKI Digital friss online kiskereskedelmi gyorsjelentése.

Átterelt, előrehozott és extra költések is gyorsítják az online szektor növekedését

Az online szektor gyors növekedését több termékkategória megnövekedett népszerűsége okozza. Bizonyos kategóriák online kereslete kifejezetten a járvány-helyzet miatt lendült fel (élelmiszerek, tisztítószerek, vitaminok, gyógyszerek és egyéb FMCG termékek), míg más kategóriákban a digitális oktatás, távmunka okozott megnövekedett keresletet (műszaki cikkek, laptopok, számítástechnikai kiegészítők).

Ahogy teltek a hetek, sorra jelentek meg újabb és újabb igények: az otthonléthez kapcsolódó bútorok, kényelmes ruházat, lakásfelújításhoz, kertrendezéshez szükséges eszközök, valamint sportszerek forgalma nőtt meg. Azonban ezekkel a beszerzésekkel párhuzamosan más – az otthonlét során nélkülözhető – kategóriák forgalma drasztikusan lecsökkent (pl.: divatcikkek, szépségápolási termékek, fényképezésre, videózásra használható műszaki cikkek).

A többletforgalom három különböző vásárlói magatartás eredménye

1. Átterelődés: a megnövekedett kereslet nagy része a hagyományos üzletekből úgymond csatornázódott át – részben az élelmiszer-boltokból, másrészt a bezárt, vagy csökkentett munkarendben működő áruházakból.

2. Előrehozott költés: a forgalom másik része tervezett, de előrehozott vásárlás: ide tartoznak a szórakoztató elektronikai cikkek, azon belül is a Netflix, YouTube és HBO GO-képes okos TV-k, melyek értékesítési „főszezonját” a végül elhalasztott foci EB és az olimpia jelentette volna. Illetve a normál esetben jellemzően csak a tavasz végén beinduló otthon-kert-barkács termékek iránti kereslet is érezhetően emelkedések indult már márciusban.

3. Extra költés: Természetesen volt egy olyan része is a vásárlásoknak, amely valójában pluszt jelentett, mert ha nem jött volna a járványhelyzet, nem kellett volna megvásárolni (ilyenek például az otthoni munkához kötődő számítástechnikai eszközök, otthon is használható sportfelszerelések, sporteszközök, továbbá játékok, videojátékok és főzéshez, otthoni hajápoláshoz kapcsolódó eszközök).

Több mint 50 ezer új, kezdő online vásárló másfél hónap alatt

A GKI Digital mérései szerint a járvány eredményeképp március közepe és április vége közötti másfél hónap során – csupán a termékrendelések tekintetében – több mint 50 ezer új vásárló jelent meg a magyar online kiskereskedelmi piacon, ezzel az aktív online vásárló, felnőtt lakosság száma már eléri a 3,35 millió főt.

A bővülés mértékét érzékelteti, hogy 2019-ben 8 hónap alatt nőtt organikusan ilyen mértékben az új belépők száma, mint most a járvány hatására alig másfél hónap alatt.

21,4%-os piacbővülést hozott az első negyedév

Bár a koronavírus csak március második felében tört be a magyar lakosság hétköznapjaiba, az online kiskereskedelem első negyedéves eredményeire így is hatással volt: az e-kereskedők három hónap alatt mintegy 9,9 millió belföldi rendelést teljesítettek, bruttó 149,6 milliárd forint értékben. A piac egészére nézve ez rendelési számban 15,9%, míg értékben 21,4%-os bővülést jelent 2019 első három hónapjához viszonyítva.

A magyar online piac szerencsésnek mondható:

több európai országgal ellentétben, a magyar kormány nem függesztette fel az online kiskereskedelmet,

így a szektor bővülése a második negyedévben még látványosabb lehet. A GKI Digital várakozásai szerint ez akár rekord közeli, 34-35%-os bővülést is jelenthet az áprilisi–júniusi időszakban.

Számolva az év második felére várt vásárlóerő-csökkenéssel és gazdasági recesszióval (mely során az év végéig akár 3-7% körül is csökkenhet a hazai GDP), az éves online forgalom tekintetében drasztikus változások helyett valószínűleg inkább csak átrendeződések lesznek. Azonban az első két negyedév megnövekedett online vásárlói bázisa és rendelésszáma összességében segíthet abban, hogy az online kereskedelem az év második felében is tartani tudja a növekedés gyorsuló dinamikáját. Így a piac – a mostani kilátások alapján, a 2019-es 16%-os bővülést követően – éves szinten mintegy 25%-kal növekedhet.

Karácsonyt idéző csomagforgalom a logisztikai cégeknél

A koronavírus hatásaként a logisztikában átrendeződés figyelhető meg. Míg például az Egyesült Államokban egyértelműen a „click and collect” a legkedveltebb és „legbiztonságosabbnak” kikiáltott megoldás, Magyarországon a házhoz szállítás és a csomagautomata az a két átvételi mód, amely a vírus időszakában növekedni tudott. Az átadópontok szerepe ezzel együtt jelentősen csökkent. Sok személyes átvételi pont és külső csomagpontként is szolgáló üzlet zárt be, illetve vesztett vásárlóbázist a home office miatt, ezzel jelentős hatást gyakorolva az online rendelések kézbesítési módjára.

Míg 2019-ben a belföldi rendelések mintegy 43%-a valamilyen személyes átvételi mód révén került a vásárlóhoz (pl.: csomagpont vagy bolti átvétel), addig 2020 tavaszán a csomagponti, személyes átvételre eső forgalom döntő részben átterelődött a házhoz szállítási szolgáltatást nyújtó logisztikai cégekhez. Ennek köszönhetően, a futárszolgálatok egész áprilisban karácsonyi (novemberi, decemberi) vagy akár azt meghaladó csomagszámokkal dolgoztak.

A házhoz szállítás esetében minden logisztikai cég gyorsan (már március második felében) megoldotta az érintkezésmentes átadást, az aláírás kikerülésére különböző módszereket dolgoztak ki. Segíti a futárszolgálatok helyzetét, hogy immár – sok év után – végre nem probléma a megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő felvétele és a kézbesítést több olyan külső körülmény is könnyíti, ami egy hagyományos év végi csúcsra egyáltalán nem jellemző: a városokban a forgalom jelentősen visszaesett, könnyebben, gyorsabban lehet közlekedni és parkolni. Ráadásul a címzettek jellemzően otthon tartózkodnak, és a csomagok nagyobb részét fizetik ki a vásárlók előre, online, így a futárok napi munkája egyszerűbbé, gyorsabbá vált.

