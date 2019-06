Ezekre a Huawei mobilokra még jön Android-frissítés

Mivel a Google letiltotta az átmeneti idő utánra a kínai óriás okostelefonjai operációs rendszereinek frissítését, van miért aggódni az Android Q-ra vágyó felhasználóknak.

Most azonban megszólalt a gyártó, s közölte, hogy a már forgalomba került prémium okostelefonjai megkapják a következő Android operációs rendszert, az egyelőre elnevezés nélkül, Q-ként emlegetett szoftvert.

Jelenlegi legnépszerűbb készülékeik, köztük a P30-as sorozat még hozzáférnek az Android Q-hoz. A cég már elindított egy béta-fejlesztő programot az Android Q-ra, amit most a Mate 20 Pro készülékeken tesztelnek.

Ezekre a készülékekre még vélhetően elér a Q:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS PORSCHE DESIGN

Huawei P30 lite

Huawei P smart 2019

Huawei P smart+ 2019

Huawei P smart Z

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 PORSCHE DESIGN

Huawei Mate 10

Minden Huawei okostelefon és tablet megkapja továbbra is a biztonsági javításokat és az Android-frissítéseket.

Aki már vett, vagy hamarosan vásárol Huawei okostelefont, továbbra is hozzáférhet az androidos alkalmazásokhoz, ahogy eddig is. A készülékek továbbra is a gyártói garanciával rendelkeznek, és teljes körű szolgáltatási támogatást kapnak.

Borítókép: AFP