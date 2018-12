Ezek voltak idén a világ legrosszabb jelszavai

A butaság örök, de minden évnek meg vannak a maga csemegéi: 2018-ban is sikerült kitalálni a felhasználóknak a régi rosszak mellé olyan új jelszavakat, amelyeket még kezdő hackerek is, félálomban is feltörnek.

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincs szilveszter! A legfinomabb receptek az év utolsó napjára A SplashData, a TeamsID, a Gpass és a SplashID minden esztendőben több millió kiszivárgott jelszó alapján válogatja ki a legrosszabbakat. Ezekhez még szoftveres támogatásra sincs szüksége annak, aki a felhasználó személyes adataiban, levelezésében, bankszámlájában – bármilyen jelszavazott – fiókjában akar turkálni. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A vigyázatlanul megadott jelszavak tulajdonosainak aztán fejleszthetnek bármit az IT-cégek: mindenük nyitva marad a rosszindulatú szemeknek. Meglepő módon, bár jótanáccsal tele a padlás, évről évre az emberek milliói még mindig ugyanazokat a gyenge, kiszámítható és nagyon könnyen feltörhető jelszavakat használják. Ötödik évben viszi el a pálmát a minden nyelven, minden időben legeslegrosszabb, az „123456”. A második helyet a „password” birtokolja. Természetesen az angol nyelv uralja a számítástechnikát, akadnak olyanok, mint a 2018-ban a kilencedik helyre csúszott „qwerty”, amely a billentyűzet kézre eső hat felső gombja: ez nálunk a magyar billentyűzetből adódóan „qwertz”. Nyelvtől függetlenül népszerű az 123 szám bármilyen kombinációja. Szeretjük a kreatív „11111” és „666666” jelszót. Nagyon feljövőben vannak a sportolók, popsztárok, politikusok: nem véletlen, hogy a 23. helyre került idén a „donald”. A hackerek először mindig az egyszerű számkombinációkkal, s a hírességek nevével próbálkoznak feltörni a fiókokat. Íme, 2018 legrosszabb jelszavainak toplistája: 1. 123456 (változatlan helyezés)

2. password (változatlan helyezés)

3. 123456789 (hármat lépett előre a listán a tavalyihoz képest)

4. 12345678 (eggyel lejjebb került a listán a tavalyihoz képest)

5. 12345 (változatlan helyezés)

6. 111111 (új)

7. 1234567 (eggyel feljebb került a listán a tavalyihoz képest)

8. sunshine (új)

9. qwerty (öttel lejjebb került a listán a tavalyihoz képest)

10. iloveyou (változatlan helyezés)

11. princess (új)

12. admin (eggyel lejjebb került a listán a tavalyihoz képest)

13. welcome (eggyel lejjebb került a listán a tavalyihoz képest)

14. 666666 (új)

15. abc123 (változatlan helyezés)

16. football (héttel lejjebb került a listán a tavalyihoz képest)

17. 123123 (változatlan helyezés)

18. monkey (öttel lejjebb került a listán a tavalyihoz képest)

19. 654321 (új)

20. !@#$%^&* (új)

21. charlie (új)

22. aa123456 (új)

23. donald (új)

24. password1 (új)

25. qwerty123 (új) Pedig milyen sok lehetőségünk van az online biztonságunk növelésére… Mint a Pár egyszerű szabály megvédhet a netes átverésektől című cikkünkben részletesebben írtuk, lehet könnyen megjegyezhető, de átlagos hacker számára szinte feltörhetetlen jelszót adnunk. Vagy használjuk a sok közül az egyik jelszógenerátort, például a cikk elején említetteket, vagy ezt a hazait. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS