Ezek a figyelmeztető jelek, hogy a mobil vagy a PC fertőzött

Többé-kevésbé egyértelmű tünetek árulkodhatnak arról, ha a készülékünket feltörték.

Felsoroljuk azokat a jeleket, amelyeket tapasztalva okunk van feltételezni, hogy esetleg feltörték a rendszerünket.

Rémesen lelassult és melegszik

PC

A rosszindulatú programok többsége sok rendszererőforrást fogyaszt. Nem véletlenül, hiszen a parazitaként működő szoftver elszívja a kapacitások egy részét, s így végül is a fokozott terhelés nem csak lassulást, hanem túlmelegedést is okozhat. A jogos bosszúságon kívül azt is érdemes figyelembe venni, hogy mindez akár az eszköz károsodásához vezethet.

Első ellenőrző lépésként nyomjuk le egyszerre a Ctrl + Shift + Delete gombokat: a Feladatkezelő megnyíló ablakában kattintsunk a „Több részlet” opcióra. Láthatóvá válnak a Windows éppen futó feladatai, háttérben futó folyamatai az igénybe vett processzorteljesítménnyel.

Lehet, hogy találunk egy folyamatot, amelyik a CPU 100 százalékát, vagy majdnem annyit emészt fel: az ehhez tartozó programra nézzünk rá, hogy mit is csinál tulajdonképpen. Ha nem ismerjük, akkor érdemes beírni a Google-ba. Könnyen lehet, hogy egy rövid kereséssel megtaláljuk a tettest, amit kilőhetünk, s kézzel, vagy megfelelő védelmi programmal eltávolíthatunk.

Okostelefon

Természetesen korántsem biztos, hogy a melegedés oka valamelyik rosszindulatú program, hiszen a mobilok egy-egy játék, vagy jelentős processzorhasználatú program esetén is hajlamosak felmelegedni.

Aggodalomra adhat okot, ha a mobil váratlanul túl sok adatot használ. Az adware-vel fertőzések többnyire kéretlen kattintásokat hajtanak végre a háttérben, hogy profitot szerezzenek a számítógépes bűnözőknek: nézzük meg – számítógépen és okostelefonon egyaránt – az adathasználati statisztikákat.

A videók nem töltődnek be, az oldalak lefagynak

Pufferelésnek nevezik, ha a videó „gondolkodni” látszik. Ha gyenge a jel, a wifi, akkor ez csak bosszantó, de normális jelenség.

Számolni kell azonban azzal, hogy a rosszindulatú programok is lelassíthatják az internetes forgalmat a DNS-eltérítésnek nevezett folyamat révén. Amikor ez megtörténik, a hackerek biztonságos helyett nem biztonságos szerverekre irányítják át az internetes forgalmat. Az eltérítés nem csak lelassítja a böngészést, hanem veszélyeztetheti a készülék biztonságát is.

A DNS-beállítások eltérítésének következménye, hogy nem arra a webcímre jut a felhasználó, ahová kattintott: ennek kivédésében leginkább csak a minőségi vírusvédelmi programok tudnak segíteni.

Összeomló programok és alkalmazások

Ha az applikációk rendszeresen csődöt mondanak, az biztosan funkciózavart jelent – különösen, ha azt vesszük észre, hogy az antivírus szoftver „magától” kikapcsolt.

Indítsuk el a mobilt, vagy a számítógépet csökkentett módban: ilyenkor a készülék csak a működéséhez szükséges alapvető programokat tölti be, s megkísérelhető a rendetlenkedő, ismeretlen szoftver eltávolítása.

Tömegesen előbukkanó hirdetések

A rosszindulatú programok nem kívánt könyvjelzőket hozhatnak létre, ismeretlen webhelyre mutató parancsikonokat adnak a kezdőképernyőhöz, s spam üzenetekkel szórhatják tele a képernyőt.

Windows rendszeren bizonyos programok ilyenkor is segíthetnek az adware és spyware eltávolításában. Jól jöhet például a Norton Power Eraser, amely segít a gépről nehezen eltávolítható szoftvercsomagok fellelésében.

Hirtelen újrainduló készülék

Az automatikus újraindítás gyakran szükséges szoftverfrissítések és az új alkalmazások telepítése után. A rendszer azonban ilyenkor figyelmezteti erre a felhasználót, akinek többnyire módjában áll akár későbbre halasztani a műveletet.

Ha azonban a számítógép, vagy a mobil rendszeresen újraindul minden nyilvánvaló ok nélkül, akkor gyanakodhatunk vírusra.

Érdemes szemmel tartani az e-mail program „Elküldött” mappáját is, hogy nem találunk-e benne olyan üzenetet, amit biztosan nem mi küldtünk el.

Nem érdemes sokáig „foltozni” a hibákat: gyorsabb és hatékonyabb megoldás alapos adatmentés után mobilon a „Gyári beállítások visszaállítása” opciót, Windowson a tiszta újratelepítést, majd egy jó vírusirtót választani.

Borítóképünk illusztráció