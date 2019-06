Divatos program, de kiskorúakat is zaklathatnak vele

YOLO-nak hívják: a felnőttek többsége azt sem tudja, mit jelent, a tinik körében sokfelé nagy népszerűségnek örvend. Néha sajnos túl nagynak.

A YOLO egyike azoknak a három-négy betűs rövidítéseknek, amelyekkel a Z generáció tagjai, a legfiatalabbak váltanak üzeneteket a weben. Ezek néha e helyen fordíthatatlanul vaskos káromkodások, néha ártatlan kedveskedések – a lényeg, hogy a kicsit idősebbek bennük csak olyan kódokat látnak, amiből egy szót sem értenek.

Ebben a zsargonban például a

YOLO azt jelenti, hogy You Only Live Once, azaz egyszer élünk.

És így hívják a tinik körében rendkívül rövid idő alatt népszerűvé lett, iPhone-ra és Androidra egyaránt ingyen telepíthető alkalmazást, a YOLO-t is.

Az app a főként ezen korosztály számára eleve nagyon menő Snapchat „részeként” fejlesztett, kérdezz-felelek típusú alkalmazás.

A YOLO jellegzetessége, hogy a feltett kérdésekre anonim módon lehet válaszolni, tehát a felelőtlenebb felhasználó a névtelenség mögé bújva gyalázhatja, üldözheti áldozatát, ha akarja.

A válaszoló nem azonosítható, eltűnik a ködben.

Bár a program letöltésénél ott olvasható az egyetlen mondatos, rövid figyelmeztetés, hogy YOLO is for positive feedback only, azaz csak pozitív visszajelzésre szolgál, de ez alkalmasint nem tartja vissza az online zaklatókat.

A TechCrunch szerint a program még májusban a letöltési listák elejére ugrott. Népszerű, mint a többi, ezt megelőző, szintén névteleséget biztosító app. Ilyen volt a Sarahah, a Secret, a YikYak.

A Yolo-t fejlesztő Popshow startup vezetője Gregoire Henrion, a Mindie egykori alapítója és vezérigazgatója.

Nem tudtuk, hogy ennyire sikeres lesz az app, mi csak „tanulni” akartunk belőle, magyarázta a TechCrunchnak Henrion. Úgy mondja, ők mindössze „feltették” az AppStore-ba, aztán terjedt, mint egy vírusvideó.

Védeni az esetleges zaklatótól

Elvileg a YOLO-t csak 12 év felettiek használhatják – ami eleve túl könnyen kijátszható szabály –, de gyermekvédők szerint ez is túl alacsony életkori korlát, sokak szerint legalább nagykorúsághoz kellene kötni.

Számos, a szülői felügyeletet szolgáló szoftveres megoldás létezik, amelynek használatával – a kiskorú gyermekek intim életét tiszteletben tartva – a felnőttek védelmezhetik a kicsiket a zaklatóktól.

Természetesen egyetlen szoftver sem pótolhatja, csak kiegészítheti a kölcsönös bizalomra épülő védelmet.

