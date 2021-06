Az EnVision szondát fogják indítani a Vénuszhoz

Az űrjármű „egységes képet” fog adni az égitestről. Feladata az lesz, hogy megvizsgálja, miért formálódott ennyire eltérően a Föld és a Vénusz.

#BreakingNews: #EnVision will be ESA’s next #Venus orbiter, providing a comprehensive view of the planet, from its inner core to upper atmosphere, to determine how and why Venus and Earth evolved so differently 👉 https://t.co/MDfbWDkUi3

Follow @envisionvenus pic.twitter.com/UEhC5nVyxS

— ESA (@esa) June 10, 2021