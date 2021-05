A magyar gazdaság fellendülését oktatással segíti a Google

Új kezdeményezése keretében év végéig a Google ötvenezer helyi vállalkozást, startupot és magánszemélyt támogat online programokkal, eszközökkel, technológiákkal és professzionális végzettséget biztosító képzésekkel.

A Google ma új kezdeményezést jelentett be, amelynek célja a digitális átalakulás, valamint a koronavírus-járvány utáni gazdasági fellendülés elősegítése. A Grow Hungary with Google keretében a vállalat partnereivel közösen számos díjmentes eszközt, programot, speciális útmutatót és együttműködést kínál vállalkozók, startupok és magánszemélyek támogatására.

A digitális átalakulás iránti elkötelezettségének részeként a Google

5 évvel ezelőtt indította el Magyarországon a Grow with Google oktatási programot,

melynek keretében 2016 óta csaknem százezer embert segített itthon abban, hogy digitális készségeik fejlesztésével vállalkozásuk növekedjen, karrierjükben előrelépjenek vagy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.

A kezdeményezés három fő iránya: a magyar gazdaság fellendülésének támogatása, a digitális készségek fejlesztése és az innováció elősegítése.

„A világjárvány miatt kialakult helyzetben felgyorsult a digitalizáció: most a technológia képes enyhíteni a válság hatását. A Grow Hungary with Google program fő célja az ország támogatása a gazdasági fellendülés és a digitális átalakulás felgyorsítása érdekében. A partnereinkkel együttműködésben megvalósuló programjainkon keresztül elérhető új eszközök és új készségek segítenek a jövőben való eligazodásban.

Bízom benne, hogy a következő időszakban láthatjuk a kezdeményezésünk pozitív hatásait, a magyar vállalkozások újbóli megerősödését és piaci terjeszkedését” – mondta Bíró Pál, a Google Magyarország vezetője.

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökséggel partnerségben a magyar kkv-kat exportot ösztönző programokkal, digitális eszközökkel és díjmentes forrásokkal segítjük, támogatjuk növekedésüket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy minél több ügyfelet érjenek el Magyarországon és külföldön egyaránt.

Dr. Szabó Kristóf a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója hozzátette:

„Célunk, hogy export képzési és tanácsadási szolgáltatásainkkal segítsük a külpiaci terjeszkedésre alkalmas, de még nem exportáló hazai kis- és középvállalkozásokat és elindítsuk őket a nemzetközivé válás útján.

A kis- és közepes vállalkozásokra is kiterjesztettük New Generation of Founders programunkat, mely a design thinking, azaz az ügyfélközpontú, kreatív problémamegoldás módszertanával segít a vállalkozásoknak, hogy a startupokhoz hasonló rugalmassággal és gyorsasággal tudjanak reagálni váratlan helyzetekre, felkészítve őket a világjárvány okozta kihívásokra és bizonytalanságra. Segítünk a vállalkozásoknak, hogy továbbra is láthatóak maradjanak a Google Cégem segítségével, a Google Market Finder eszközzel pedig külpiaci terjeszkedésre ösztönözzük a cégeket.

Partnereinkkel ma elindítjuk az új Google Career Certificate Programot, amely online, angol nyelven lesz elérhető a Coursera.org oldalon. Ezt az új lehetőséget Magyarországon 400 embernek teljesen díjmentesen tesszük elérhetővé, hogy segítsünk számukra versenyképes tudást szerezni.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével közösen száz ösztöndíjas hely áll rendelkezésére a hazai turizmus szektorban dolgozóknak, hogy IT-ügyfélszolgálat, projektmenedzsment, adatelemzés és felhasználóiélmény-tervezés, területen fejlesszék magukat. A Google.org támogatásával, a Green Fox Academy-vel és az INCO Academy-vel közösen pedig 300 helyet biztosítunk a programban, olyan nők számára, akik szeretnének közelebb kerülni az informatikai szektor által nyújtott karrierlehetőségekhez. Ez a program segítséget nyújt azoknak, akik saját ütemükben, online szeretnének új digitális készségeket elsajátítani minden előzetes tudás vagy ismeret nélkül.

„Magyarországi partnerként örömmel csatlakoztunk az INCO Academy programjához, hiszen azt látjuk, nagy szükség van továbbképzésre és átképzésre. A digitalizáció térnyerésével a munkavállalóknak iparágtól függetlenül szükségük van technológiai ismeretekre, míg az IT iparágban tapasztalható munkaerőhiányra az átképzés jelentheti az egyik megoldást” – mondta el Langmár Péter, a Green Fox Academy társalapítója. – „A tech szektor számára a nők kiaknázatlan tartalékot jelentenek, az Eurostat adatai szerint a hazai ICT-szektorban dolgozó nők aránya mindössze 10% körül alakul. Az INCO Academy célja, hogy növelje az egyenlő hozzáférést a jövőbiztos iparágakban, ezért szól a program kifejezetten nőknek.”

A Google évek óta kiemelt fontosságú területként kezeli a startupok támogatását. Ennek újabb lépéseként a Google Magyarország – az IVSZ Szövetség a Digitális Gazdaságért szervezettel és a Design Terminállal együtt – tavaly nyáron alapító partnerként segítette a Startup Hungary Alapítvány megalakulását, amelyet Magyarország tizenkét elismert startup vállalkozója hozott létre. A Startup Hungary törekvéseinek (és a hazai startupok állapotáról készített úttörő felmérésének) támogatásával is a magyar startup ökoszisztéma fejlődésének még hathatósabb segítése a célunk.

„A Grow Hungary with Google a több mint 10 éves magyarországi Google iroda – eddigi programjainak kibővített és továbbfejlesztett elemeit tartalmazza. A legjelentősebb kezdeményezés a Grow with Google Digital Workshop, amelyet 2016-ban indítottunk el, és amelyen keresztül a Google mára csaknem 100.000 vállalkozásnak és magánszemélynek nyújtott segítséget digitális ismereteik fejlesztésében. A Grow Hungary with Google kezdeményezés programjain keresztül felgyorsítjuk ezt a ritmust, és 2021 végére arra törekszünk, hogy további 50.000 magyarnak segítsünk, a digitalizációban és a növekedésben” – mondta Boros Botond, a Google magyarországi marketing vezetője.

