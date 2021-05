A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen

Megkezdték a munkát a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium BME-s kutatócsoportjai.

A BME is részt vesz a kvantuminformatikán alapuló páneurópai infrastruktúra-hálózat létrehozásában.

Ezen belül kvantuminternetes hálózat épül ki a BME és a Wigner Fizikai Kutatóközpont között és európai kvantumszámítógépek fejlesztésén is dolgoznak a szakemberek, olvasható a Műegyetem honlapján közölt összeállításban.

A kvantumtechnológia európai szintű jelentőségét jelzi, hogy az EU előbb a Horizont 2020 keretprogramban elindította, majd a 2027-ig tartó Horizont Európa keretében folytatja a Quantum Technologies Flagship nevű zászlóshajó projektet.

E területhez való aktív kapcsolódásra is lehetőséget nyújt a BME részvételével, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával 2020 őszén megalapított Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium.

Az információs technológia rohamléptékű fejlődése miatt a kommunikáció alapjául szolgáló információ feldolgozását, tárolását és továbbítását végző fizikai rendszerekben hatékonyabb, gyorsabb, pontosabb, érzékenyebb és biztonságosabb módszerek kifejlesztésére törekednek a műegyetemi kutatók, amelyhez a kvantumtechnológia jelenségeit használják fel.

A BME szakemberei a kommunikációban, a számítás- és információs technológiákban, a méréstechnológiákban, sőt még az orvosi diagnosztika terén is ugrásszerű fejlődésre számítanak a közeljövőben a speciális kvantumfizikai jelenségek vizsgálatának eredményeként. A Műegyetemen felhalmozott szakértelem

felhasználható lesz többek között egy tervezetten a 2020-as évek végére megvalósuló európai kvantum-internethálózat kiépítéséhez,

a hálózathoz való csatlakozáshoz, amely megteremtheti az elvi alapon biztonságos kommunikációhoz szükséges kvantumos csatornát az állam és a gazdaság szereplői számára. A kvantumkommunikációs hálózatok lehetővé teszik a biztonsági szint növelését a jelenleg is alkalmazott titkosítási eljárásokban, amelyekkel a különböző kommunikációs vonalakat védik; továbbá a jövőben alkalmasak lehetnek egymástól távol lévő kvantumszámítógépek összekapcsolására is. Ennek egyik első lépéseként szerepel a kutatók tervei között egy budapesti, a BME és a Wigner FK között kiépítendő kvantumhálózat megvalósítása is, amely a jövő kvantuminternetének lehet az előfutára.

A rendszert a szakemberek a jövőben határon átnyúló hálózattá szeretnék bővíteni Szlovákia (Pozsony), Ausztria (Bécs), Horvátország és Románia részvételével, a gyakorlatban is megvalósítva a biztonságos, nagy hatótávolságú kvantumkommunikációs összeköttetést.

A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratóriumban résztvevő két műegyetemi kar alap- és mesterképzési kínálatában már most is megtalálhatóak olyan kurzusok, amelyeken a kvantuminformatika és a kvantumfizika matematikai alapjaival, biztonsági megoldásokkal, a kiberbiztonságban alkalmazható hatékony algoritmusokkal, a kvantumkommunikáció mérnöki megközelítésével ismertetik meg a hallgatókat. A műegyetemi oktatók célja, hogy a BME képzési kínálatába a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratóriumban elért eredményeket is beépítsék. A 2020-ban létrejött Nemzeti Laboratóriumok közül a BME három olyan kutatói közösség munkájában is részt vesz, ahol intelligens technológiák fejlesztését megalapozó kutatásokat végeznek. A Műegyetem a Kvantuminformatikai mellett az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium, valamint a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium feladataiban is közreműködik.

