A Huawei visszautasítja a felhasználók érdekeinek figyelmen kívül hagyását

A globális távközlési iparág aláásásával fenyeget az Egyesült Államok legújabb intézkedése a Huawei tevékenységének korlátozására a cég szerint.

Pénteken az amerikai kereskedelmi minisztérium bejelentette, megváltoztatja az exportszabályozást annak érdekében, hogy blokkolni tudja a Huaweit amerikai szoftverek és technológiák alkalmazásával gyártott félvezetők beszerzésében. Az új szabály alapján minden külföldi vállalatnak speciális engedélyt kell majd kérnie az amerikai kormánytól, ha a kínai vállalatnak amerikai szoftverek és technológiák közvetlen felhasználásával készített félvezetőket vagy egyéb termékeket akar eladni.

A Huawei Technologies Hungary Kft. mai közleményében azt írja, az Egyesült Államok kormányzata már 2019. május 16-án is indoklás nélkül tette a vállalatot kereskedelmi tiltólistára (Entity List). A Huawei azóta is tartotta magát az amerikai előírásokhoz, holott számos kulcsfontosságú ipari és technológiai alkatrész vált elérhetetlenné számára emiatt. Felhasználói és beszállítói felé azonban ennek ellenére is eleget tudott tenni szerződéses kötelezettségeinek.

Az amerikai kormányzat legújabb korlátozó intézkedése

a Huawei szerint „önkényes, ártalmas és a teljes globális iparág aláásásával fenyeget”.

Az új szabályozás hátrányos hatással lehet a Huawei közreműködésével a világ több mint 170 országában kiépített, több százmilliárd dollár értékű távközlési hálózat a bővítésére, fenntartására és folyamatos működésére. Ugyancsak hátrányosan befolyásolja majd a Huawei termékeit és kommunikációs szolgáltatásait világszerte használó, több mint hárommilliárd ember számára. Hosszú távon károsítja a globális félvezető iparágon belüli bizalmat és együttműködést, melytől számos további ágazat függ, növelve ezzel a belső konfliktusokat és a veszteségeket.

A felhasználók érdekeinek figyelmen kívül hagyása ellentmond az Egyesült Államok kormányzata azon állításának, miszerint döntéseit a hálózati biztonság indokolja – írta a Huawei.

Mindez azonban csupán a nemzetközi vállalatok amerikai technológiába és ellátási láncba fektetett bizalmát fogja aláásni, így végső soron az Egyesült Államok érdekeit károsítja majd – szögezte le a Huawei.

Borítóképünkön Richard Yu, a Huawei fogyasztói üzletágának vezetője