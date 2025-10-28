október 28., kedd

Elon Musk elindította a Wikipédia MI-alapú riválisát

Címkék#enciklopédia#Wikipédia#Grokipedia#Elon Musk

Elon Musk és mesterségesintelligencia-fejlesztő cége, az xAI hétfőn elindította a Grokipediát, amelyet a Wikipédia online enciklopédia MI-alapú versenytársának tartanak – írja az MTI.

MW
Elon Musk elindította a Wikipédia MI-alapú riválisát

Elon Musk milliárdos üzletember

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Ali Haider

Az xAI fejlesztésében készült V0.1-es béta verzió hétfőn estére már több mint 885 ezer címszót tartalmazott.

„Az 1.0-s verzió tízszer jobb lesz” – ígérte Musk az X közösségi platformon. „Még ez a nagyon korai verzió is átlagosan jobb, mint a Wikipédia, véleményem szerint” – írta a közelmúltban ugyancsak az X-en a béta változatról.

A milliárdos szeptemberben hozta nyilvánosságra az X-en, hogy az xAI csapata a Grokipedián dolgozik, ami „jelentős javulást jelent majd a Wikipédiához képest”. „Őszintén szólva, ez egy szükséges lépés az xAI célja, az univerzum megértése felé” – írta a bejegyzésében.

A jobboldali nézeteket valló Elon Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát, amelyet baloldali politikai elfogultsággal vádol.

„Grok és (Grokipedia) célja az igazság, a teljes igazság, és csakis az igazság” – hangsúlyozta a világ leggazdagabb embere, hozzátéve, hogy enciklopédiáját bárki ingyenesen használhatja.

A 2001-ben létrehozott Wikipédia – amelyen jelenleg több mint hétmillió angol nyelvű címszó található – önkéntesek által működtetett, nagyrészt adományokból finanszírozott enciklopédia, amelynek oldalait az internethasználók írhatják vagy módosíthatják, és amely tartalmát „semleges nézőpontúnak” nevezi.

A Grokipedia tartalmát mesterséges intelligencia (MI) és a Grok chatbot generálja minden oldalon több forrást is megjelölve. Musk megfogalmazása szerint a Grok egy „igazságkereső” és „politikailag semleges” mesterségesintelligencia-rendszer.

A chatbot azonban az elmúlt hónapokban vitát váltott ki bizonyos antiszemita tartalmakkal, amelyeket az xAI programozási hibának tulajdonított.

A Grokipedia cikkeiben feltüntetik, hogy a tényeket a Grok ellenőrizte, de az nem világos, hogy ez a folyamat hogyan működik, és hogy a mesterséges intelligencia milyen forrásokra támaszkodik.

A The Verge technológiai weboldal rámutatott, hogy a Grokipedia Apple MacBook Airről szóló bejegyzésében a Wikipédiáról „adaptált” információ is szerepel.

„Még mindig dolgozunk rajta, hogy megértsük a Grokipedia működését” – közölte a Wikipédiát üzemeltető Wikimedia Alapítvány a The Verge kérdésére, és hozzáfűzte, hogy sok MI-vállalat támaszkodik olyan, emberek által írt forrásokra, mint a Wikipédia.

 

