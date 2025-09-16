A NASA és partnerei már a Holdon túlra, a Marsra szegezik tekintetüket, hogy mielőbb állandó emberi jelenlétet biztosítsanak a távoli égitesteken. Az űrhajózás jövője olyan rakétahajtóművek építésétől függ, amelyek hamarabb képesek eljuttatni a járműveket a messzi bolygókra. A nukleáris termikus meghajtás az új technológiák élvonalában áll. Alkalmazásával jelentősen csökkenthető az utazási idő, s lehetővé teszi nagyobb hasznos terhek szállítását.

A hajtómű nukleáris reaktort használ a folyékony hajtóanyag rendkívül magas hőmérsékletre hevítésére, majd gázzá alakítja. Az újonnan kifejlesztett hajtómű-koncepció, amelyet centrifugális nukleáris termikus rakétának (centrifugal nuclear thermal rocket, CNTR) neveznek, folyékony uránt használ a rakéta hajtóanyagának közvetlen felmelegítésére. Sokkal nagyobb hatékonyságot ígér az Acta Astronautica-ban megjelent új kutatás szerint, mint a hagyományos rakéták.

Ha sikeresnek bizonyul, a CNTR lehetővé teheti a jövő járműveinek, hogy kevesebb üzemanyaggal nagyobb távolságokat tegyenek meg. A hagyományos kémiai motorok adott mennyiségű hajtóanyaggal leegyszerűsítve körülbelül 450 másodpercnyi tolóerőt (fajlagos impulzust) adnak:

a nukleáris hajtóművek elérhetik a 900-at, a CNTR pedig ezt a számot esetleg még magasabbra is növelheti.

„Az új nukleáris rakéta megfelezheti a Marsra utazás idejét, azaz hat hónap alatt elérnénk a vörös bolygóra, szemben a mai adatok szerinti egy éves küldetéssel” – mondja Spencer Christian, az Ohio Állami Egyetem mérnöke, a CNTR prototípus-építésének vezetője. „A CNTR hajtómű a jövő.”

A CNTR különböző hajtóanyagokat használhat, például ammóniát, metánt, hidrazint vagy propánt.