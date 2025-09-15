szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

13°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitália

2 órája

UFO-hívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra

Címkék#idegen civilizációk#ufo#amerikai kongresszus#drón#amerikai hadsereg#rakéta

Nem egy farmer találta meg hazafelé menet, hanem az amerikai hadsereg egyik legkorszerűbb drónja fotózta. Nem negyven éve készült, hanem tavaly.

MW
UFO-hívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra

Forrás: YouTube/ABC7

Amerikai kongresszusi meghallgatáson mutatták be az alábbi, nyilvánosságra hozott videót, amelyen látható, hogy a hadsereg MQ–9 Reaper drónja által kilőtt Hellfire rakéta egyszerűen „lepattan” egy azonosítatlan repülő tárgyról. A Kongresszus képvidelői is csak a fejüket vakargatták. A meghallgatásra egy, az UFO történetek átláthatóságról szóló képviselőházi felügyeleti albizottsági ülésen került sor, melynek a MAGA kongresszusi tagja és államilag kinevezett UFO-nyomozója, Anna Paulina Luna volt a házigazdája.

Az MQ–9 Reaper, más néven Predator B pilóta nélküli repülőgép, melynek fegyverzete magában foglalhat többek között Hellfire rakétákat és légibombákat.

A videót először Eric Burlison képviselő (Missouri állam republikánus képviselője) tette nyilvánosan közzé az alábbi X-bejegyzésében. Burlison megjegyezte, a felvétel „2024. október 30-án készült”, és azt mondta, az „MQ-9 drón égitestet vagy tárgyat követ Jemen partjainál”.

Tárgyilagosan szemlélve a világsajtót bejárt esetet, túlzásnak tűnik idegen élőlények űrhajójaként azonosítani ezt a „gömböt”. Viszont az biztos, hogy valami köze lehet a jemeni regionális katonai konfliktushoz, mivel a felvételt ott rögzítették. És igen, akárhogy is, ez valamilyen UFO, azaz azonosítatlan repülő tárgy, amit nem tudnak megsemmisíteni.

Néhány évvel ezelőtt az UFO-kat átnevezték UAP-ra (azonosítatlan légi jelenség) – nyilván azért, mert így értelmezhetőbbnek tűntek a velük kapcsolatos történetek. Luna képviselő ezeknek az erőfeszítéseknek az élvonalában áll, nemrégiben elindított „A szövetségi titkok titkosításának feloldásával foglalkozó munkacsoportja” számos vitatott, „összeesküvés-elmélettel” kapcsolatos téma, köztük az UFO-kkal kapcsolatosak újraélesztésére szolgál. Már egy meghallgatást is szervezett, amelyen az UFO-leleplező David Grusch állításai is szerepeltek.

Mit igazol valójában a videó?

Kételkedjünk, hogy időutazót, vagy földönkívüli űrhajót látunk – bár több résztvevő lehetséges magyarázatként említette ezeket.

Az viszont tényként kiderült, hogy az Egyesült Államok pilóta nélküli légierőit bevetik, hogy azonosítatlan tárgyakat lőjenek ki az égből. A War Zone a nemrég közzétett felvételről írja:

„...úgy tűnik, ez az első ismert eset, mikor egy Reaper bármilyen légi célpontot megtámadott hadműveleti környezetben... Az MQ-9-esek levegő-levegő harci alkalmazásának ötlete, legalábbis önvédelem céljából, nem új keletű. Egy 2017-es teszt során egy Reaper sikeresen lelőtt egy célpontként szolgáló drónt egy AIM-9X Sidewinder levegő-levegő rakétával. Már akkoriban is volt precedens a drónok ilyen módon történő felfegyverzésére, legalább néhány Predatort módosítottak, hogy hőkereső Stinger rakétákat tudjanak kilőni az USA vezette iraki invázió előtt 2003-ban. Legalább egyszer, 2002-ben Predator egy Stingerrel lőtt ki egy iraki MiG-25 Foxbat vadászgépet...”

Egy idegen lények és egy drón közötti ellenséges összecsapásról szóló történet persze érdekesebb lenne, de a pilóta nélküli légvédelmi rendszerek fejlődése is elég izgalmasan alakul. A repülő gyilkos robotok egyre jobbak és jobbak lesznek: csak nehogy egyszer tényleg egy földönkívülit lőjenek ki.

Digitália

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu