1 órája
Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?
Kezet mosunk, fertőtlenítjük az edényeket, letöröljük az asztalt. De mi a helyzet a telefonjainkkal?
Forrás: Shutterstock
Naponta tucatszor megérintjük az okoseszközöket, pedig sokféle potenciális kórokozóval szennyeződhetnek és mindenhová magunkkal hurcoljuk őket a konyhától a fürdőszobáig. Mikor töröljük le a mobilt – és mivel?
Ha nem megfelelő tisztítószereket vagy -eszközöket használunk, eltávolíthatjuk a telefon védőbevonatát, károsíthatjuk a vízálló tömítéseket, vagy akár ronthatjuk az érintésérzékenységét.
Tényleg tisztítani kell a telefonokat?
Az érintőképernyők ujjlenyomatokkal és foltokkal borítottak, már csak esztétikai és funkcionális okokból is érdemes letörölni a képernyőt.
Másik ok a lehetséges egészségügyi kockázatokban rejlik. Mikor a mobiltelefonokon mikroorganizmusokat kerestek, a kutatók több száz baktérium- és vírusfajt találtak. Sokan használják a WC-n a telefonjukat: nem csoda, hogy
kiderült, mobiltelefonjaink koszosabbak, mint a WC-ülőkéink.
Bár szerencsére ezek nem mindegyike okoz betegséget, a vírus terjedésének lehetősége fennáll. Nyilván tisztítani kell, de úgy, hogy ne sérüljön meg.
Néhány tisztítószer károsíthat
Gondolhatnánk, egy gyors áttörlés háztartási tisztítószerrel vagy kézfertőtlenítővel okos és gyors megoldás. Azonban ezek közül a termékek közül idővel sok károsíthatja a készülék felületét és belső alkatrészeit.
Mind az Apple, mind a Samsung azt javasolja, hogy ne használjunk fehérítőt, hidrogén-peroxidot, ecetet, aeroszolos spray-ket, ablaktisztítókat vagy nagy koncentrációjú (70% feletti) alkoholos törlőkendőket.
A legtöbb okostelefont ugyanis zsírtaszító, úgynevezett oleofób réteggel vonták be. Ez egy vékony filmréteg, ami segít ellenállni az ujjlenyomatoknak és a foltoknak. Olyan erős vegyszerek, mint az alkohol, az aceton, vagy az ammónia alapú tisztítószerek, eltávolíthatják ezt a bevonatot, így a képernyő sebezhetőbbé válik a foltosodással szemben, és csökken az érintési válaszideje.
Az ecet közkedvelt fertőtlenítőszer, de magas savassága miatt korrodálhatja az alumínium vagy műanyag éleket. A hipó és a hidrogén-peroxid, bár rendkívül hatékonyak, túl agresszívek a szórakoztatóelektronikai eszközökben használt kényes anyagokkal szemben.
A magas alkoholtartalmú törlőkendők kiszáríthatják a műanyagokat, és ismételt használat esetén rideggé tehetik azokat. Összefoglalva:
ha a tisztítószer elég erős ahhoz, hogy fertőtlenítse a konyhapultot, akkor valószínűleg túl erős a telefonpucoláshoz.
Akkor hogyan tisztítsuk?
A jó hír az, hogy a telefon megfelelő tisztítása egyszerűen és olcsón megoldható, csak a nagyobb gyártók által támogatott irányelveket kell követni.
Tisztításakor a védőtokokat és tartozékokat is ki kell húzni a konnektorból.
A legtöbb technológiai vállalat 70%-os izopropil-alkoholos törlőkendők (nem erősebb!), puha mikroszálas kendők és antisztatikus, puha sörtéjű, nejlonból, lószőrből vagy kecskeszőrből készült kefék használatát javasolja a kényes területek, például a hangszórórácsok és a töltőportok tisztításához.
Minden eddiginél pontosabban mérhetjük testünk valós korátAz izzadságunk mondja meg igazi korunkat.
Még a COVID-járvány alatt az Apple felülvizsgálta tisztítási irányelveit, hogy engedélyezze a Clorox fertőtlenítő törlőkendők és 70%-os izopropil-alkohol használatát iPhone-okon, feltételezve, hogy óvatosan használjuk, hogy elkerüljük a képernyőbevonatok károsodását vagy a nedvesség beszivárgását a készülékbe.
A Samsung hasonló tanácsokat ad, azt javasolva a felhasználóknak, hogy töröljék át telefonjukat 70%-os alkoholos oldattal enyhén megnedvesített mikroszálas kendővel, és kerüljék a portok és nyílások közvetlen érintését.
Óvjuk a véletlen sérülésektól!
Soha ne permetezzünk folyadékot közvetlenül a telefonra, mivel a nedvesség beszivároghat a portokba és a belső alkatrészekbe, ami rövidzárlatot vagy korróziót okozhat.
A telefon tisztítóoldatba merítése szintén kockázatos, még a vízálló modellek esetében is: a víz bejutását megakadályozó tömítések, például a gumitömítések, ragasztók, nanobevonatok és szilikonrétegek idővel lebomolhatnak.
Kerüljük a papírtörlők, papírzsebkendők vagy durva rongyok használatát, mivel ezek karcolásokat hagyhatnak a képernyőn, vagy szöszökkel eltömíthetik a nyílásokat.
Bár nincsenek szigorú szabályok arra vonatkozóan, hogy milyen gyakran kell tisztítani a telefont, normál használat mellett érdemes hetente legalább egyszer alaposan áttörölni.
Digitália
- Megint kudarcba fulladt a Starship tesztrepülése
- Hallássegítő okosszemüveg érkezhet jövőre – kémkedéstől félnek a kritikusok
- A Google elhomályosítja a meztelenséget az üzenetekben: így kapcsolható be (vagy ki)
- Szűkebb medrű lett és mélyebben folyik ma a Tisza, mint az Osztrák–Magyar Monarchia idején
- Tíz évnyi fogamzásgátlás harmadára csökkentheti a méhtestrák kialakulásának kockázatát