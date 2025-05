Megjött a felhőalapú Xbox az LG okostévékre

Az LG elérhetővé tette a régóta várt Xbox alkalmazást okostévéin, ezáltal a felhasználók közvetlenül nagyképernyős televíziójukon streamelhetnek Xbox játékokat. A több mint 25 országban, Magyarországon is elérhető funkció révén a legújabb indie sikerjátékokhoz és a legnépszerűbb AAA kategóriás tételekhez is hozzáférhetnek a játékosok felhőn keresztül.

Az Xbox alkalmazás elérhető a Gaming Portal felületén és az LG Apps kínálatában, így az LG okostévék felhasználói mostantól bármikor hozzáférhetnek az Xbox Game Pass Ultimate játékaihoz. Az alkalmazásban többek között az Activision, a Bethesda, a Blizzard, a Mojang és az Xbox Game Studios több száz játéka várja a játékosokat, akik aktív előfizetés és egy kontroller birtokában máris elkezdhetik a szórakozást. Az Xbox alkalmazás az LG tévék mellett a cég webOS 24-es vagy annál újabb rendszert futtató okosmonitorain is elérhető, hamarosan pedig érkezik a StanbyME képernyőkre is.

Xbox Game Pass Ultimate tagság birtokában a felhasználók folyamatosan frissülő játékkínálathoz szereznek hozzáférést. A csomagban a Call of Duty: Black Ops 6-hoz hasonló népszerű FPS játékok és RPG tételek – például az Avowed vagy a South of Midnight – is megtalálhatók, s a várva várt, még megjelenésre váró Towerborne is elérhető lesz. A Game Pass Ultimate előfizetők emellett ugyancsak a felhőben játszhatnak már meglévő játékaikkal.