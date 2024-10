A zsűri indoklása szerint a Watch 4 Pro Space Edition a legjobb okosóraként tűnik ki az egyedi, kéttónusú nanokristályos kerámia előlapja miatt, amely nemcsak az esztétikai vonzerejét növeli, hanem a gyémántszerű szénbevonatnak köszönhetően kiváló tartósságot is biztosít, kétszeresen karcálló. A hagyományos Watch 4 Pro frissítéseként kiadott Space Edition szürke titánium szíja az elegancia és a robusztusság megkülönböztető jegyét kölcsönzi. Megtartja az olyan csúcsminőségű funkciókat, mint az 1,5 colos LTPO AMOLED kijelző, az eSIM-támogatás és a vízállóság. Utóbbinak köszönhetően egyébként akár 30 méteres mélységig szabadtüdős merülésre is alkalmas az óra.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Forrás: Huawei

Az e-SIM képes óra esztétikáját az űrhajókban is használt Laval-fúvóka ihlette. Strapabíró, mégis könnyű, az űrkutatásban használt DLC-titánból készült. A napi használatból és sportolásból eredő kopásokkal szemben a titán mellett a domború zafír üveg kijelzőborítás, az IP 68-as por- és vízállósági tanúsítvány teszi még ellenállóbbá.

Egészségügyi funkciói is új szintre emelkedtek. Az új Egészségügyi Áttekintés 2.0 lehetővé teszi, hogy a felhasználók 60 másodpercen belül több egészségügyi adatot is mérhessenek, többek között az alvás közbeni légzésről is, majd ezeket intelligensen összehasonlítsák a korábbi mérésekkel.

Az óra teljes körű kompatibilitást kínál minden operációs rendszerrel, beleértve az Androidot és az iOS-t is.

A Huawei Watch sorozat az évek során a prémium, sportos és egészségközpontú technológiai trendek meghatározó szereplőjévé vált. A gyártó folyamatos innovációjának köszönhetően a gyártó okosórák piacán elért eredményeit az EISA elismerései is visszaigazolják: a szakértő szövetség ötödik éve választ Huawei-terméket az év legjobb okosórájának.