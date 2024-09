Az oktató szerint az interneteléréssel rendelkező kütyük önálló kezelésével legalább tizenkét éves korig érdemes várni, addig a közös felfedezést, a kontroll alatti digitális eszközhasználatot javasolja.

Tippje szerint az ingyenes és magyar nyelvű szülői felügyeleti eszközök közül a Google Family alkalmazást is érdemes kipróbálni, ám fontos, hogy ez a gyerek aktív bevonásával történjen: „Beszéljük meg velük, mit miért állítunk be, mikor és hogyan fogjuk módosítani. Egyre több hasznos oldal érhető el, ami a szülőt és a pedagógust támogatja a bevezetés folyamatában.”

A zsebpénz is legyen biztonságban

A tudatos online léthez szervesen kapcsolódik a zsebpénz megfelelő kezelése, aminek alapjait már az általános iskolásoknak is érdemes elsajátítani. „Pénzügyi tranzakciókhoz a bankunk saját applikációját használjuk, azt is körültekintően, ne a nyilvános wifin keresztül. A Magyar Bankszövetség és partnerei által létrehozott Kiberpajzs oldalon számos hasznos praktikát találunk, amit felnőttként is érdemes elsajátítani, hogy továbbadhassuk a kisebbeknek. Kevesen tudják, hogy a tankönyvek ingyenesen elérhetők online s ezek között a digitális kultúráé is fellapozható.”