Alaposan bevásárolnak a magyarok nyáron olyan elektronikai eszközökből, amelyekkel kellemesebb lehet a pihenés. Úgy tűnik, a fesztiválszezonhoz közeledve hozzánk is elért a világtrend, és a magyarok újra felfedezték a – valljuk be, ma már retrónak számító – MP3- és MP4-lejátszókat. Az Árukereső.hu keresési adatai szerint ugyanis az elmúlt héten az MP3- és MP4-lejátszókra kerestek a legtöbben (44%). De népszerű termékek voltak még a kerékpáros telefontartók (42%), a bluetoothos nyomkövetők és kiegészítők (32%), az analóg kamerák (32%), valamint a VR-szemüvegek (26%) is.

Ez mind arról árulkodik, hogy a magyarok technológiai eszközökkel turbózzák fel a kikapcsolódást, legyen szó utazásról, kirándulásról vagy otthoni pihenésről. A telefontartók nagyon jól jönnek a kerékpáros túrákon, míg a bluetoothos nyomkövetők a fesztiválszezontól kezdve a külföldi utazásokig hasznosak lehetnek, hogy ne hagyjuk el eszközeinket. Az analóg fényképezőgépek pedig különleges módon örökíthetik meg emlékeinket. Az otthoni videójátékozást és filmezést új szintre tudják emelni a virtuális valóság szemüvegei – bár a meleg ellen a headsetek biztos nem segítenek.

Ha a teljes júliusi hónapot nézzük, akkor leginkább az utazással és túrázással összekapcsolható elektronikai termékek domináltak. 37%-kal többen kerestek szelfibotokat – elvégre ki ne akarna készíteni pár képet a szebbnél szebb helyeken. 18%-kal többen kerestek e-könyv-olvasókat, hiszen azt könnyebb a strandra vinni, mint egy vaskos könyvet, míg 12%-kal többen GPS-navigátorokat, mert eltévedni sehol sem jó. Ahogy egyébként lemerülni sem, ezért is érdeklődhettek nagyobb számban a külső akkumulátorok és powerbankek iránt.