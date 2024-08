Mivel a tökéletes csoportkép megörökítése a népszerű helyszíneken a tömeg miatt akár 3 órát is igénybe vehet, Zach Leon okostelefonos utazási- és portréfotós felhívja a figyelmet a 10 legkeresettebb úticél kevésbé ismert, rejtett gyöngyszemeire, és tippeket ad a tökéletes portréfotó elkészítéséhez.

Alternatív portréfotó-helyszínek

1. Bangkok: Az Aranyhegy-templom népszerű célpontja a fotózási lehetőségeknek. Azonban a Lumpini Park is sokat kínál a fotók szempontjából, a legjobb vadvilággal, amit Thaiföld kínálhat – ráadásul tökéletes háttér egy családi portréhoz.

2. New York: A Central Park mindig is a turisták célpontja a filmbe illő pillanatképek elkészítéséhez. Utazzunk azonban egy kicsit északabbra, és felfedezhetjük a Fort Tryon Parkot, amely ugyanolyan gyönyörű, mint a Central Park, és általában sokkal kevésbé zsúfolt.

3. Barcelona: A gyönyörű építészetéről ismert Barcelona két legkevésbé becsült helyszíne a Parc del Laberint d'Horta és a Museu Nacional d'Art de Catalunya, amelyek tetejére felmászva a legjobb kilátás nyílik a városra – idilli helyet biztosítva egy romantikus portréhoz.

4. London: Az Egyesült Királyság fővárosa a világ minden tájáról vonzza a turistákat, olyan látványosságokkal, mint a Big Ben és a London Eye. A Millenium Bridge nagyszerű hely, ahol a londoni sziluett legjavát megörökíthetjük – ráadásul jóval kisebb tömeggel.

5. Palma De Mallorca: A palmai katedrális a város egyik legikonikusabb fotóhelye, ahol rengeteg turista használja a lenyűgöző épületet a nyaralási pillanatai hátteréül. A Basilica de San Francisco azonban általában sokkal csendesebb és intimebb fotóélményt nyújthat.