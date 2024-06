Az internetfüggőség szintén komoly probléma lehet, az információ folyamatos áramlása miatt sokan attól félnek, hogy lemaradnak valamiről (FOMO-érzet az angol „fear of missing out” kifejezésből), ezért túl sok időt töltenek online. Gyakori probléma még a bizalommal való visszaélés is, hiszen a kamaszok rendszeresen osztanak meg intim tartalmakat, amelyeket mások visszaélésre vagy zsarolásra használhatnak. Fontos tisztában lenni még az olyan szélsőséges esetekkel is, mint a grooming jelensége, amikor felnőttek próbálnak a gyerekek bizalmába férkőzni szexuális kizsákmányolás céljából.

Végezzük el a biztonsági beállításokat

Van néhány olyan egyszerűnek tűnő, de gyerekként egyáltalán nem egyértelmű beállítás, amely számos veszélytől megóvhatja a kiskorú felhasználókat. Ezeket a tippeket egyrészt osszuk meg a gyerekünkkel, másrészt mi magunk is végezzük el. Pár gombnyomással a gyerekekkel együtt be tudjuk állítani például a privát profilt, így csak az látja az online tevékenységüket, akit tényleg ismernek.

Fontos megérteniük azt is, hogy csak azt szabad ismerősként visszaigazolni, akiket a való életben is ismernek, valamint mindig meg kell győződni arról, hogy az online térben megismert idegenek valós profillal rendelkeznek-e. Érdemes beállítani az ismerősök listájának láthatóságát is, hiszen az óvatlan kortársakon keresztül akár ezzel is könnyen visszaélhetnek. Az egyik leglényegesebb, hogy a gyerekek megértsék, ami az online térbe bekerül, az nagy valószínűséggel ott is marad, így soha ne küldjenek olyan képet vagy információt, aminek nem örülnének, ha más is látna.